Google semble encore avoir mis un terme prématurément à l'une de ses applications. Datally a en effet disparu du Play Store et ne fonctionne plus avec Android 10.

En 2017, Google lançait Datally, un économiseur de données qui promettait de réduire de 30 % la consommation de data. Il semblerait toutefois que l’application n’ait pas rencontré son public, poussant le croque-mort de Mountain View à enterrer à nouveau un de ses projets.

Les « victimes » de Google ne manquent pas. Reader, Wave, Google+… et tout récemment encore, Daydream et Clip. La marque a cette réputation de ne pas s’embêter de services qui ne fonctionnent pas et Datally pourrait bien en faire les frais aujourd’hui.

Comme remarqué par l’œil de lynx d’Android Police, Datally n’est plus disponible sur le Google Play Store. Par ailleurs, ceux qui possèdent encore l’application installée sur leur téléphone (celle-ci étant encore disponible en APK) peuvent toujours l’utiliser… dans la mesure où ils ne sont pas encore passés à Android 10.

Voilà qui ne présage donc pas un glorieux avenir pour cette application.

En a-t-on besoin ?

La question qui se pose concerne l’utilité aujourd’hui de réduire la consommation de data par le biais d’une application alors que Google aurait l’occasion d’en régler une partie directement dans son système. Par ailleurs, malgré nos forfaits gigantesques, nous ne consommons en France en moyenne que 8,3 Go de data par mois. Et il en va de même dans tous les pays occidentaux.

Il est donc fort probable que l’application n’ait pas connu un succès retentissant…