L’Arcep a publié les données de couverture mobile du second trimestre 2019 ainsi que son observatoire des marchés télécoms. Voici ce qu’il faut retenir.

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l’Arcep) vient de publier ses conclusions concernant la couverture mobile et les usages du second trimestre 2019 en France. Première chose à noter, le site www.monreseaumobile.fr (piloté par l’Arcep) a été mis à jour avec les couvertures et les données à jour des quatre opérateurs au 30 juin 2019. Vous pouvez retrouver l’outil cartographique avec des mesures de qualité (sur les axes de transport) et la couverture télécom pour la voix, les SMS, mais aussi la 3G et la 4G.

On peut ainsi observer qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom couvre 99 % de la population française en 4G, contre 93 % pour Free Mobile. Au niveau de la couverture du territoire, c’est Orange qui est loin devant avec 87 % du territoire couvert contre 73 % pour Free Mobile (83 % pour Bouygues Telecom et 83 % pour SFR). C’est un outil très pratique pour vérifier la présence d’antennes d’opérateurs près de chez vous avant de souscrire à une offre mobile.

Notez que toutes les données ne datent pas du second trimestre 2019. Si vous voulez vérifier les mesures de qualité dans le métro, les données remontent au premier trimestre 2018, et ne sont donc pas à jour.

L’évolution de la couverture 4G du territoire est en nette progression, mais l’Arcep note une décélération ces derniers mois, pourtant les opérateurs mobiles ont pris des engagements auprès de l’Arcep et du gouvernement au sein du New Deal mobile.

Le THD en progression avec des prix qui baissent

L’Arcep a également publié quelques données intéressantes sur l’évolution des marchés des communications électroniques. Première chose, le nombre d’abonnements au THD (très haut débit) dépasse les 10 millions fin juin 2019, 58 % de ces abonnements sont des abonnements fibre optique (FTTH). Désormais, quatre logements/locaux sur 10 sont éligibles à la fibre optique (FTTH).

L’Arcep a également observé que la facture moyenne mensuelle par abonnement aux services fixes continue de diminuer, il faut dire que les offres promotionnelles sont de plus en plus nombreuses. Vous payez donc en moyenne 32,5 euros/mois pour du THD (fibre optique, câble…) et 22,8 euros/mois pour du bas débit (DSL).

Moins de SMS, plus de données

Les utilisateurs consomment de plus en plus de données en 3G et 4G : chaque trimestre, le volume de données a augmenté de +40 % en un an (1,233 exaoctet au total) et la consommation moyenne de données est passée à 5,8 Go par carte SIM. Par utilisateur, la consommation de données 4G est de 8,3 Go par mois. D’ailleurs, ce dernier chiffre est intéressant, et on se demande à quel point il est intéressant d’accepter quelques Go de données 4G en plus par mois contre quelques euros de plus sur son forfait mobile.

L’Arcep note également que l’usage de la 4G fixe est en forte augmentation avec 140 Go de données consommés par mois. Fin septembre 2019, Free a annoncé son offre Box 4G+ avec 250 Go de données 4G par mois.

En revanche, le SMS est de moins en moins utilisé : depuis plus deux ans, la consommation moyenne (184 SMS par mois en moyenne, -17 SMS en un an ce trimestre) et le volume global (40 milliards, -7,2 % en un an) diminuent au profit des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger.

La facture mensuelle par carte SIM s’est stabilisée autour de 14,3 euros/mois, les fortes promotions des opérateurs mobiles n’ont pas cessé ces derniers mois.

Retrouvez le rapport complet de l’observatoire des marchés télécoms pour le 2e trimestre 2019 à cette adresse au format PDF.