Google Photos se peaufine. Deux nouvelles fonctionnalités apparaissent progressivement sur les versions 4.28 et 4.29 de l'application, elles permettent de trier différemment ses albums et d'extirper facilement une photo en particulier sur une vidéo capturée... attention toutefois, cette seconde fonctionnalité n'est disponible que sur les nouveaux Pixel 4.

Les versions 4.28 et 4.29 de Google Photos accueillent progressivement deux nouveautés. La première permet simplement une organisation différente des albums sur l’onglet dédié. Jusqu’à présent, l’application se basait uniquement sur la dernière photo prise pour organiser les albums. La nouvelle version de Google Photos propose désormais le tri par dernier album modifié ou par nom. De quoi combler certains utilisateurs. L’autre fonctionnalité, plus intéressante selon nous, concerne uniquement les propriétaires de Pixel 4. Elle permet en deux mots d’extraire et exporter une photo depuis n’importe quelle vidéo capturée en amont avec un Pixel 4.

Une nouvelle interface d’édition pour extirper des photos de vos vidéos

Pour faciliter l’opération, Google Photos se dote d’une interface d’édition légèrement remaniée, avec une timeline affichée au bas de l’écran. Comme le précise XDA Developers, les commandes « Stabiliser » et « Pivoter » sont à présent accessibles au travers d’icônes, complétées d’un bouton permettant l’extraction d’une photo sélectionnée en amont par l’utilisateur au sein d’une vidéo. Cette dernière sera alors exportée dans la galerie en définition 1920×1080 ou 2160×3840 pixels. Si le rendu n’est pas aussi net qu’une véritable photo, l’export d’un cliché depuis une vidéo capturée au Pixel 4 pourrait s’avérer pratique.

Notez que dans le cas d’une vidéo capturée grâce à la fonction « press and hold » (qui consiste à maintenir le déclencheur enfoncé pour réaliser un clip), le Pixel 4 sauvegardera une série de 10 clichés en HDR. En se rendant sur la vidéo ainsi capturée, un nouveau bouton « Exporter les photos HDR » apparaît, au même titre qu’une nouvelle rubrique « Photos dans cette vidéo », accessible d’un balayage vers le haut, depuis l’onglet d’informations.

Pour l’heure Google n’a pas indiqué si ces deux dernières fonctionnalités arriveront sur d’autres appareils que le Pixel 4, mais la chose n’est pas impossible. Précisons enfin que l’ensemble de ces nouveautés n’est pas d’actualité sur la version iOS de Google Photos.