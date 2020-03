YouTube facilite l’accès à vos chaînes préférées dans vos abonnements

L'application YouTube a reçu une subtile mise à jour sur Android et iOS afin de revoir un peu le fonctionnement de l'onglet "Abonnements". De quoi retrouver plus facilement cette chaîne en particulier que vous recherchez, mais dont vous avez oublié le nom.

Si vous êtes un mordu de YouTube et que le service de vidéos est entré dans votre routine quotidienne, vous vous êtes certainement abonné à de très nombreuses chaînes — et avez lâché des pouces bleus — en réponse aux sollicitations de vos créateurs de contenu préférés, et maintenant votre page « abonnements » ressemble à un énorme chaos. Si c’est le cas, rassurez-vous : Google travaille actuellement pour améliorer cet onglet.

Une meilleure gestion des chaînes

En haut de cette page se trouve un carrousel afin de faire défiler vos abonnements, mais il s’avère peu pratique pour ceux qui sont abonnés à un grand nombre de chaînes. YouTube s’agrémente donc désormais d’un bouton « Tout » afin de retrouver une liste complète beaucoup plus pratique à utiliser. Dans cette liste, il est par ailleurs possible de gérer facilement les notifications que l’on souhaite recevoir ou non.

Par ailleurs, lorsque l’on clique sur l’icône d’une chaîne dans le carrousel, certains sont redirigés vers la page d’accueil de la chaîne, et d’autres sur l’onglet « Vidéos ». Il s’agit très certainement là d’A/B testing de la part de Google afin de trouver le système de navigation qui engendre le moins de déplacement jusqu’au contenu désiré.

Sur iOS, de nouveaux filtres ont également fait leur apparition afin de mieux trier l’onglet Abonnements. On peut ainsi décider de ne voir que les vidéos publier dans la journée, les vidéos dont la lecture a déjà commencé, les vidéos non visionnées uniquement ou encore seulement les directs.

Ce sont là de petits changements, mais qui pourront faciliter la vie de certains utilisateurs. Et puisque l’on parle de faciliter la vie de certains, YouTube a ajouté des options d’accessibilité permettant de choisir le temps durant lequel les boutons de contrôle de vidéo apparaissent à l’écran. Cinq options sont disponibles : 3, 5, 10 et 30 secondes, ou un affichage permanent.