Google Maps vous aide à mieux choisir un repas grâce à Google Lens

Grâce à une astucieuse intégration de Google Lens, l'application Google Maps est capable de vous fournir plus d'informations sur des repas d'un restaurant à partir d'une photo du menu. Seule la version Android profite de cette nouveauté.

Lors de la Google I/O de l’année dernière, Google Lens se dotait de nouvelles fonctionnalités destinées à faciliter notre vie au restaurant. L’application recevait en effet la capacité de lire intelligemment le menu d’un restaurant pour en surligner les plats les plus populaires et offrir quelques photos et informations sur tel ou tel repas. Bonne nouvelle, Google Maps se met également à profiter de cette option.

En navigant sur Google Maps, vous avez sans doute déjà remarqué que beaucoup d’internautes ajoutaient des photos des menus des restaurants qu’ils avaient visités. Grâce à ces contributions, vous pouvez vous faire une meilleure idée des choix proposés dans un établissement que vous avez repéré sur le service de cartographie. Or, c’est justement sur ce genre de photos que Google Lens vient apporter un petit plus à Google Maps.

« Découvrir les plats » avec une photo

En effet, si vous ouvrez Google Maps sur Android et que vous affichez la photo d’un menu d’un restaurant, vous devriez voir apparaître, en bas de l’écran, une petite icône Google Lens accompagnée de la mention « Découvrir les plats ».

En cliquant dessus, Google Maps et Lens vont mettre en évidence les plats les plus populaires en les surlignant de manière colorée et en y accolant une étoile. Si vous appuyez dessus, une fenêtre en bas de l’écran vous affichera quelques photos prises par d’autres utilisateurs.

Si Google Lens ne trouve pas la photo correspondant à un repas, le service propose des photos similaires trouvées sur le web pour que vous puissiez quand même vous faire une idée de ce que vous allez commander.

Notez que, comme le souligne 9to5Google, cette intégration spécifique de Google Lens dans Google Maps n’est pas encore disponible sur iOS.