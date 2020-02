Google Maps a 15 ans : nouveau logo et interface plus simple à prendre en main

Pour célébrer ses 15 ans d'existence, Google Maps fait peau neuve avec un nouveau logo et, surtout, une nouvelle interface permettant d'accéder plus simplement à toutes les fonctionnalités de l'application.

C’était il y a 15 ans. En 2005, Google Maps, un tout nouveau service de cartographie, faisait ses débuts. La plateforme, issue du rachat de la startup Where2 Technologies, se voulait innovante avec un temps de réponse de 15 à 20 ms plus faible que les concurrents à l’époque. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, l’application mobile reçoit une grosse mise à jour sur Android et iOS à partir d’aujourd’hui.

Pour aller plus loin

Les meilleures applications GPS hors connexion

L’objectif est de transformer significativement l’expérience utilisateur. Cette initiative fait suite à un constat très simple : le service de cartographie de la firme de Mountain View s’est doté d’une pléthore de fonctionnalités. Le hic, c’est que dans la version actuelle, celles-ci ne sont pas très bien mises en avant, perdues dans une interface qui n’a pas vraiment été pensée pour elles. « On a voulu mettre de l’ordre dans Google Maps, pour mieux s’y retrouver », nous explique une responsable.

Épingler le logo de Google Maps

La refonte de Google Maps s’accompagne aussi d’un nouveau logo. Celui-ci se nippe des quatre couleurs du géant du web, mais se débarrasse du fameux planisphère qui le composait jusque-là pour ne garder que l’épingle — que d’aucuns appellent un pin.

L’idée de cette nouvelle identité visuelle est de montrer que l’application ne sert pas juste à chercher une adresse ou un itinéraire, mais fournit tout un tas d’informations variées.

Adieu le panneau latéral

Le plus gros changement à retenir peut être résumé assez facilement : le panneau latéral accessible depuis l’icône à trois barres disparaît de Google Maps. Tous les éléments qu’il contenait se retrouvent en bas, classés dans un système d’onglets.

Plus précisément, on dénombre cinq onglets :

Découvrir

Trajets

Enregistré

Contribuer

Actualités

On notera au passage que cette disposition avec les onglets en bas semble mieux adaptée aux smartphones à grand écran puisque beaucoup de choses sont à portée de pouce. Cela dit, la barre de recherche en haut de l’écran, elle, reste bien présente.

Comprendre les cinq onglets de Google Maps

L’onglet « Découvrir » ne change pas par rapport à la fonctionnalité qui existe déjà depuis longtemps. Cette rubrique permet de trouver des adresses autour de vous et de consulter les profils des établissements qui vous intéressent (avis, note moyenne, heure d’ouverture, affluence…).

La catégorie « Trajets » indique le meilleur itinéraire pour rejoindre votre destination en vous proposant plusieurs modes de transport. À ce sujet, les responsables de la firme ont tenu à souligner l’importance accordée à la mobilité urbaine. À cet égard, ils promettent toujours plus d’alternatives à l’avenir.

Dans « Enregistré », vous pouvez organiser vos adresses préférées en listant vos lieux visités, recommandés ou partagés.

Avec « Contribuer », vous pourrez profiter plus aisément de la dimension sociale de Google Maps. C’est ici que vous pourrez laisser des avis, partager des photos, livrer quelques informations utiles. C’est la partie de l’interface qui vous incitera le plus à devenir un Local Guide — un internaute avec un certain niveau d’influence.

Enfin, l’onglet « Actualités » permet de suivre les dernières actualités de la zone que vous visitez comme une sorte de flux Google Actualités dédié à des médias spécialisés dans les recommandations de lieux où sortir comme Time Out. C’est ici également que vous pourrez échanger des messages avec certains établissements.

Plus d’infos et de la réalité augmentée

On l’a dit, le déploiement de cette nouvelle interface commence dès aujourd’hui. La nouvelle interface débarque sur Google Maps, mais les changements ne s’arrêtent pas là. D’ici mars 2020, d’autres améliorations verront aussi le jour.

Les représentants de Google Maps promettent ainsi des informations beaucoup plus détaillées que nous avons déjà commencé à apercevoir de temps à autre sur l’application. En plus de savoir s’il reste des places assises ou non dans le bus ou le métro, vous pourrez aussi connaitre la température à l’intérieur (froide ou chaude), le niveau de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou encore le degré de sécurité à bord (caméras de surveillance, agents, téléphone de secours…).

Pour aller plus loin

Google Maps et la confidentialité différentielle

L’option Live View qui exploite la réalité augmentée pour vous guider dans la ville connaitra quelques optimisations dans les mois à venir afin « d’avoir une meilleure visualisation de la distance et de l’itinéraire à suivre pour se rendre à sa destination ».

Le bouton de Live View sera accessible directement depuis la carte de Google Maps, il n’y aura donc plus besoin d’entrer en mode navigation pour en profiter.

Cherchez la surprise

Google a prévu un petit Easter Egg sur Maps pour célébrer l’anniversaire du service de cartographie. Ainsi, la firme vous invite à chercher, dans l’application, une petite voiture avec des ballons colorés accrochés à elle. Celle-ci sera visible jusqu’au 9 février.

À noter que la date d’anniversaire officielle de Google Maps est le 8 février.