YouTube voudrait faire face à la déferlante TikTok avec Shorts

YouTube souhaiterait s'attaquer à TikTok en lançant d'ici la fin de l'année une nouvelle fonctionnalité permettant de mettre en avant de courtes vidéos.

Depuis deux ans, l’application TikTok est particulièrement en vogue, notamment auprès des adolescents et jeunes adultes. L’an dernier, elle a ainsi annoncé avoir été téléchargée plus d’un milliard de fois. Il faut dire que le service de vidéo permet de mettre en avant la créativité des utilisateurs ou simplement de réaliser de courtes vidéos montées.

Pourtant, le succès de TikTok n’est pas pour plaire à tout le monde. Du côté des autres plateformes de vidéos, on s’inquiète logiquement que les utilisateurs favorisent le format court de l’application aux dépens des longues vidéos. Instagram souhaiterait en effet s’inspirer du service, mais c’est aussi le cas de YouTube qui semble voir TikTok d’un mauvais oeil et travaillerait sur une nouvelle fonction pour lui faire face directement.

Une fonctionnalité attendue d’ici la fin de l’année

En effet, selon le site The Information, « YouTube prévoit de lancer un concurrent à TikTok d’ici la fin de l’année ». Le site américain s’appuie sur deux sources proches du sujet comme il est de coutume de dire. Ce nouveau concurrent de TikTok édité directement par YouTube s’appellerait Shorts, pour « court » en anglais et comme son nom l’indique, aurait pour vocation de permettre aux utilisateurs de poster un flux de vidéos au format court. L’idée serait ainsi d’intégrer directement Shorts au sein même de l’application YouTube et de tirer profit notamment des licences passées entre la plateforme et les maisons de disque pour laisser les utilisateurs intégrer n’importe quelle musique à leurs vidéos.

Ce n’est pas la première fois que YouTube ajoute certaines fonctionnalités à son application mobile. En effet, pour faire face aux succès de Snapchat et d’Instagram, le service vidéo de Google avait ajouté en 2017 les « Reels », soit un système de courtes vidéos pour l’onglet communauté de l’application.

Pour l’heure, on ignore encore quand YouTube compte lancer Shorts et comment ces courtes vidéos seront intégrées à l’application mobile du service.