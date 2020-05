Google Messages s’impose comme l’un des plus beaux succès de Google

Google Messages a dépassé le milliard de téléchargements sur le Play Store alors qu'il ne s'agit pas d'une application forcément préinstallée sur les téléphones Android certifiés par la firme de Mountain View.

On le dit, on le répète, Google Messages — anciennement Android Messages — est l’une des applications de SMS les plus populaires. C’est donc sans grande surprise que l’on découvre qu’elle a été téléchargée plus d’un milliard de fois sur le Play Store.

L’application a en effet passé cet important palier il y a quelques jours, preuve qu’elle s’est rendue disponible pour une grande partie des utilisateurs. Toutefois, des apps Google qui passent le cap du milliard d’installations, il en existe un sacré paquet. En soi, cela n’est donc pas une performance exceptionnelle. Sauf que, contrairement à bon nombre de ses homologues comme Gmail ou YouTube, Google Messages ne fait pas partie des applications installées par défaut sur les smartphones Android certifiés par la firme de Mountain View.

En effet, quand il s’agit d’applications de messagerie, les constructeurs ont plutôt tendance à pousser leur solution maison, Google Messages étant installé par défaut essentiellement sur les Pixel et les appareils Android One, en plus de quelques modèles sur lesquels les marques ont préféré pousser plus en avant l’écosystème Google.

Un succès rafraîchissant

En d’autres termes, le cap atteint par Google Messages tend à montrer qu’une part non négligeable des utilisateurs prennent la peine de télécharger cette application pour remplacer leur client SMS par défaut. Même si, il faut le préciser, le Play Store comptabilise les installations par défaut quand il affiche un milliard d’installations.

Quand on connaît les parcours parfois confus de certains services du géant américain, le succès de Google Messages a quelque chose de rafraîchissant. En 2019, l’application a été particulièrement mise en avant, notamment avec la prise en charge du RCS (Rich Communication Services) en France et ailleurs dans le monde.

Dans la même veine, on pourra signaler que Google Duo semble jouir d’une certaine popularité auprès de notre lectorat pendant le confinement, tandis que la plateforme Google Meet est désormais gratuite pour tout le monde.