Google Maps se refait une petite beauté pour le partage de position en temps réel

L'option permettant de partager sa position sur Google Maps a eu droit à une petite refonte de son interface pour être plus en accord avec le reste de l'application et mieux respecter le Material Theming.

Depuis un bon bout de temps, il est possible de partager sa position en temps réel sur Google Maps avec le contact de son choix. Pour ce faire, il suffit de lancer un itinéraire, d’appuyer sur les trois points verticaux en haut à droite de l’écran et de sélectionner « Partager votre position ». L’option est également disponible dans le menu qui s’affiche en cliquant sur l’icône de votre profil.

Or, justement, cette option jouit maintenant d’un design plus moderne et plus agréable à utiliser. Adieu la barre bleue et un peu vieillotte sur la partie supérieure de l’écran, celle-ci est remplacée par un aplat blanc répondant aux codes du Material Theming (Material Design 2) et plus cohérent avec le reste de l’application dont l’apparence a été retravaillée à l’occasion du quinzième anniversaire de Google Maps.

Un bouton bleu plus visible pour donner accès à sa position. // Source : Frandroid Partagez votre position avec le contact de votre choix // Source : Frandroid

La liste des contacts avec qui vous avez partagé votre position a également été descendue. Celle-ci s’affiche désormais de manière horizontale en bas de l’écran avec les détails de chaque personne ayant accès à votre géolocalisation. Avant, cela s’affichait sous forme de barre horizontale en haut de l’interface.

Pour partager votre position avec une nouvelle personne, vous profitez désormais d’un bouton bleu « Nouveau partage » davantage mis en évidence et plus intuitif que l’icône utilisée auparavant.

Google Maps veut aussi plus de transparence

Au moment de partager votre position, vous verrez aussi que Google Maps propose par défaut d’activer cette option pendant une heure. Il vous faudra appuyer sur la petite flèche vers le bas pour peaufiner ce paramètre de 15 minutes à 3 jours ou pour choisir tout simplement d’indiquer à l’application que vous désactiverez vous-même la fonction.

Vous pouvez choisir combien de temps le partage de position doit rester actif // Source : Frandroid Google Maps explique ce qui est dévoilé pendant un partage de position // Source : Frandroid

Enfin, en bas de l’écran, Google Maps vous proposera d’« en savoir plus sur ce qui sera partagé ». L’idée ici est de faire preuve de transparence à l’égard des utilisateurs pour qu’ils comprennent mieux les données qu’ils s’apprêtent à dévoiler à tel ou tel contact. A priori, cette mise à jour a l’air de se déployer côté serveur. Si vous ne l’avez pas encore reçue, il vous faudra simplement patienter.