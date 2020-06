Google et Carrefour vous permettent désormais de faire vos courses à la voix

C’est une première mondiale qu’ont actée Google et Carrefour. Le groupe américain et l’enseigne marchande lancent le premier processus de courses en ligne à la voix.

Donner de la voix est devenue une habitude dans notre quotidien connecté. Que ce soit pour dicter un message à son smartphone, piloter sa domotique ou connaître les dernières infos. Eh bien, vous allez désormais pouvoir aussi faire vos courses sans toucher un appareil ni bouger de chez vous (ou presque).

Si Alexa permettait déjà de passer commande sur Amazon, le site marchand de sa maison-mère, sans quitter l’écosystème, c’est un partenariat inédit qui vient de se nouer entre Google et le géant de l’alimentaire Carrefour. Le commerce en ligne ayant pris une nouvelle dimension avec le confinement, ce dernier entend s’implanter bien davantage dans l’e-commerce en lançant les courses à la voix.

Une première mondiale

En s’appuyant sur l’Assistant Google, Carrefour devient le premier distributeur au monde à tenter l’expérience. Vous pourrez faire absolument tout à la voix, de débuter la commande à valider l’achat en passant par le remplissage de votre panier virtuel. Il suffira de dire « Ok Google, je veux faire mes courses » pour démarrer le processus, puis d’ajouter les produits en les énonçant.

Comment être sûr que les produits mis dans votre panier sont les bons ? L’assistant va s’appuyer sur vos recherches, vos éventuelles commandes précédentes en ligne pour identifier les produits que vous préférez et vous faire des suggestions. Il tiendra également compte de la popularité des produits. Mais libre à chacun d’ajouter, supprimer ou modifier la liste des éléments proposés.

Des choix de produit suggérés selon vos habitudes

Pour Google et Carrefour, l’idée est d’avoir l’expérience d’achat la plus « fluide et sécurisée » possible. Le groupe américain a d’ores et déjà prévenu que les données que l’utilisateur consentait à partager en utilisant le service ne seraient pas utilisées à d’autres fins. Il est, en revanche, possible de supprimer aisément ces informations à tout moment. Elles le seront automatiquement au bout de 30 jours sans achat.

Carrefour est le premier partenaire identifié à profiter de la commande vocale des courses. D’autres enseignes pourraient rapidement s’ajouter à la liste des marchands, annonce Google.

Comment faire vos courses ?

En ligne, il faut associer un compte Google à un compte Carrefour. Google Assistant pourra alors intégrer votre liste de courses.

Vous passez commande en disant « Ok Google, je veux faire mes courses » et vous énoncez simplement vos produits en disant « Ok Google, ajoute du pain, des abricots, des yaourts… ». La liste peut être remplie à n’importe quel moment et même être partagée avec des proches qui pourront également ajouter des aliments.

Pour vérifier votre liste, vous pouvez dire « Ok Google, montre-moi ma liste de courses » ou la consulter sur google.com. L’assistant peut alors faire des suggestions.

Une fois la liste de courses terminée, vous n’avez qu’à dire à Google Assistant « C’est tout ! ».

Vous pouvez valider oralement ou bien appuyer sur le bouton « Faire les courses » en ligne. Il suffit alors de choisir le mode de livraison à domicile ou en retrait drive. La commande est envoyée à Carrefour.fr pour le paiement.

Le service est disponible dès aujourd’hui sur smartphones, enceintes vocales et écrans connectés disposant de l’Assistant Google.