Google Messages permet désormais de transformer manuellement les RCS en SMS

Rerouter manuellement un message RCS en SMS en cas de souci lors de l'envoi... c'est ce que Google permet maintenant au travers d'une nouveauté déployée en douce sur son service Google Messages. La chose était déjà disponible depuis longtemps, mais seulement sous une forme automatique.

Le RCS se fait de plus en plus fréquent dans notre quotidien, mais il n’est pas infaillible. Lorsque son efficacité laisse à désirer, et que des messages peinent à être envoyés, le SMS peut prendre le relai automatiquement. C’est du moins comme cela que Google Messages fonctionnait jusqu’à encore récemment, mais Google a ajouté une fonctionnalité supplémentaire, destinée à vous faire gagner un peu de temps lorsque le message en RCS se prend les pieds dans le tapis. Introduite il y a un certain temps, mais jusqu’ici passée inaperçue, cette nouvelle fonction vous permet de transformer manuellement un message RCS en SMS.

Une nouveauté pratique, mais passée inaperçue

Concrètement, lorsque l’envoi d’un message RCS échoue, ou lorsqu’il met trop de temps à être envoyé, Google Messages convertit automatiquement le contenu de votre message au format SMS et le renvoie sans votre intervention. L’opération s’effectue toute seule en une petite poignée de secondes et vous évite la frustration d’un message tout simplement non transmis.

Avec la fonctionnalité introduite par Google, ce système automatique peut être court-circuité par une interaction manuelle ayant pour principal attrait d’être instantanée. Pour y avoir accès, il suffit de cliquer sur le message RCS que vous souhaitez renvoyer en SMS pour faire apparaître un petit menu dédié. Ce dernier comporte deux options : la première permet de transformer ledit message en SMS, la seconde permet pour sa part d’annuler l’envoi et de supprimer le message d’un seul coup.

D’après 9to5Google, cette nouveauté n’en est pas vraiment une. Elle aurait été déployée par Google il y a déjà plusieurs mois, mais en toute discrétion… au point de n’avoir été repérée que par une petite portion d’utilisateurs.