Google Messages : l’application propose désormais des réactions en emojis

Google Messages s'enrichit en fonctionnalités. L'application de messagerie et de SMS de Google permet désormais de réagir à un message à l'aide d'émojis, de modifier des photos ou d'enregistrer plus facilement des messages vocaux.

Ces derniers mois, les applications d’appels audio et vidéo ont eu particulièrement la côte pour garder le contact avec ses proches, mais c’est également le cas des services de messagerie instantanée.

C’est notamment le cas de Messages, l’application de SMS de Google, également utilisée pour le RCS, c’est-à-dire les fonctions de chat enrichies, à la manière de véritables applications de messageries. Ce mercredi, Google a justement annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités afin de se rapprocher des applications concurrentes.

C’est notamment le cas des réactions par émoji. Comme le fait désormais Facebook depuis plusieurs années sur Messenger, il est désormais possible, sur Google Messages, d’appuyer longuement sur un message pour se voir proposer plusieurs types d’émojis qui s’afficheront en bas à droite du message. Sept réactions ont pour l’instant été prévues par Google : pouce en l’air (👍), cœurs dans les yeux (😍), rire (😂), surprise (😲), tristesse (😥), colère (😡) et pouce en bas (👎). Il faut dire que cette fonctionnalité était attendue depuis le mois de février dernier, puis avait été confirmée en mai.

En plus de l’ajout d’émojis en réaction aux messages, Google Messages apporte également les stickers parmi les messages suggérés par Smart Reply. Là encore, c’est une fonction qui rapproche davantage Messages de Facebook Messenger, puisque cette fonctionnalité est déjà disponible depuis bien longtemps chez Facebook.

D’autres nouveautés intégrées à Google Messages

Enfin, les trois dernières nouveautés annoncées par Google ce mardi concernent la modification d’images — avec un simple éditeur pour crayonner sur une photo intégrée directement à Messages –, l’intégration d’un bouton pour l’enregistrement de messages vocaux et un bouton pour appeler directement ses proches sur Google Duo depuis Messages.

Ces fonctionnalités sont d’ores et déjà disponibles sur Google Messages. Pour en profiter, il suffit donc de mettre à jour l’application sur votre smartphone. Elles ne sont proposées qu’avec le RCS et non pas avec les SMS classiques. Il vous faudra donc vous assurer d’avoir activé la fonction messages enrichis, tout comme vos contacts.