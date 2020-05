Google Messages : vous pourrez bientôt réagir aux messages avec des émojis

Google a lancé un test pour permettre aux utilisateurs de Google Messages de réagir aux messages à l'aide de simples émojis. Un moyen pour le service de se rapprocher davantage des plateformes de messagerie instantanée concurrentes.

Peu à peu, Google compte bien faire de son application de SMS Messages une véritable application de messagerie instantanée. Après avoir intégré le RCS — Rich communication services — qui permet par exemple d’envoyer des photos en haute définition, de proposer des accusés de lecture des messages ou de communiquer à plusieurs, Google tente d’aller encore plus loin.

Pour aller plus loin

iMessage à la Google : comprendre le RCS en France en 10 questions

En effet, comme l’a repéré un utilisateur de l’application sur Reddit, la dernière version bêta de Google Messages permet désormais de réagir aux messages à l’aide d’émojis. Une fonctionnalité déjà utilisée par nombre de services de messagerie concurrents, qu’il s’agisse de Facebook Messenger, d’iMessage ou même, dernièrement, des messages privés sur Twitter. Un bon moyen de réagir directement à un message sans avoir à y répondre par un autre message.

Sept réactions sont proposées aux utilisateurs

Comme l’indique Android Police, cette fonctionnalité était déjà attendue du côté de Google Messages, avec de premiers indices datant de février dernier, mais on ignorait encore quand elle ferait son apparition. Ce sont finalement sept réactions qui sont proposées directement dans le service de messagerie de Google, à condition d’avoir activé la fonctionnalité de chat enrichi : 👍, 😍, 😂, 😲, 😥, 😡 et 👎. Pour les utiliser en réaction à un message, il suffit d’appuyer quelque temps sur le message auquel on souhaite réagir, puis de sélectionner l’émoji correspondant. Il s’affichera alors en bas à droite du message.

Pour l’heure, il semble néanmoins que la fonctionnalité ne soit disponible qu’en test en version bêta et soit activée du côté serveur de Google. Elle n’est donc pas encore déployée pour tous les utilisateurs. Reste que l’idée est, encore une fois, de pousser davantage les fonctions du RCS sur Google Messages afin d’en faire une véritable alternative aux plateformes de messagerie instantanée.