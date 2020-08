Google Maps : des cartes plus colorées et surtout plus détaillées

Google Maps se dote de cartes plus colorées permettant de distinguer plus facilement et rapidement les différentes zones géographiques qui constituent un pays ou un territoire. L'utilisateur voit ainsi plusieurs informations en un coup d'œil.

« Nous déployons de nouvelles améliorations visuelles qui apportent encore plus de détails et de granularité à la carte, ce qui permet de mieux comprendre à quoi ressemble une zone, que vous l’exploriez virtuellement ou que vous planifiiez une visite », c’est en ces mots qu’est décrite la petite nouveauté de Google Maps.

Dans un communiqué, Google explique en effet avoir mis au point une nouvelle technique basée sur un algorithme de colorisation des cartes permettant de communiquer davantage d’informations sur un pays ou une zone géographique à large échelle, même si l’utilisateur ne jette qu’un œil au planisphère.

L’exploration d’un lieu vous permet de voir ses caractéristiques naturelles. Vous pouvez ainsi facilement distinguer les plages dorées, arides et les déserts des lacs, rivières, océans et ravins bleus. Vous pouvez savoir en un seul coup d’œil à quel point un endroit est luxuriant et verdoyant avec sa végétation, et même voir s’il y a des neiges sur les sommets des montagnes.

Pour voir ces détails sur Google Maps, il faudra dézoomer sur la carte.

Cette nouveauté est en train de se déployer sur l’ensemble des 220 pays et territoires couverts par Google Maps, soit 100 millions de kilomètres carrés de terre.

Plus d’informations pour les piétons en ville

Ce n’est pas tout, les équipes de Google Maps promettent d’ajouter encore plus d’éléments sur leurs cartes dans les villes. « Bientôt, vous pourrez voir des informations très détaillées sur les rues qui montrent la forme et la largeur exactes d’une route à l’échelle. Vous pouvez également voir exactement où se trouvent les trottoirs, les passages et les zones pour piétons – une information essentielle si vous avez des besoins en matière d’accessibilité, pour les fauteuils roulants ou les poussettes », lit-on dans le communiqué.

Dans un premier temps, ces cartes détaillées de villes seront déployées pour les métropoles de Londres, New York et San Francisco. D’autres cités suivront par la suite.