Gmail est en panne à travers le monde, Google enquête

Une panne affecte le service Gmail à peu près partout dans le monde et touche surtout les clients G Suite. Les plateformes Drive et Meet sont aussi concernées. Google est sur le coup.

Vous vous en êtes peut-être rendu compte ce matin en allant vérifier vos mails : Gmail est en panne. Le service de messagerie de Google connaît en effet plusieurs dysfonctionnements à travers le monde. A priori cela touche essentiellement les clients G Suite.

Les problèmes rencontrés sont divers : certains n’arrivent pas à télécharger des fichiers à joindre à leur courriel, d’autres n’arrivent tout simplement pas à envoyer de message alors qu’ils ont pourtant accès à leurs boîtes mail.

Pour preuve, le nombre de signalements sur DownDetector ce matin, jeudi 20 août, est monté en flèche comme en atteste le graphique ci-dessous.

Les équipes de Google sont au courant du problème et promettent d’œuvrer à sa réparation. Voici ce que l’on peut sur une page de support officielle.

Nous continuons à enquêter sur cette question. Nous vous fournirons une mise à jour d’ici le 20/08/20, à 10h00, en précisant la date à laquelle nous espérons résoudre le problème.

Google Drive et Google Meet également affectés

Engadget signale par ailleurs que d’autres plateformes de la suite Google semblent aussi sujettes à des bugs, tels que Google Drive et Google Meet. Cela empêche notamment la sauvegarde des discussions WhatsApp qui utilise Drive.

L’essentiel des signalements concerne cependant bel et bien Gmail. Ne reste plus qu’à espérer que les équipes de Google réagiront efficacement face à ces soucis et qu’elles pourront en expliquer la cause. La veille, Spotify était aussi victime d’une panne mondiale qui a rapidement été corrigée.