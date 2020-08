iOS : Waze va prendre en charge Google Assistant pour faciliter votre conduite

Après avoir intégré Google Assistant à l’application Waze utilisée sur Android, la firme de Mountain View accélère son déploiement sur les appareils iOS. Bien que la France ne soit tout de suite concernée par ce déploiement.

En juin 2019, Frandroid se faisait le relais d’une nouveauté importante pour les utilisateurs Android habitués à Waze : l’application mobile d’aide à la conduite allait accueillir Google Assistant, et ce pour faciliter l’interaction avec le conducteur sans pour autant le mettre plus en danger. L’idée étant d’échanger avec l’app’ tout en restant concentré sur la route.

Les pays anglophones d’abord

Ce déploiement n’avait rien d’anodin, puisque le système de navigation a été racheté par la Firme de Mountain View en 2013, qui n’hésite donc pas à implanter certains de ses services directement au sein du logiciel. Mais jusque-là, l’assistant vocal disponible sur Waze se cantonnait aux appareils Android. Un manque récemment comblé par l’entreprise californienne, nous apprend 9to5Google.

Le support vocal sera progressivement disponible sur iOS, du moins dans les pays anglophones dans un premier temps. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou encore l’Australie pourront par exemple en profiter, sans que la France ne fasse pour l’instant partie des petits papiers de Google.

Rapports d’incident et navigation

À ce titre, l’installation de Google Assistant sur la version française de Waze (Android) tarde encore à pointer le bout de son nez : « Pour utiliser l’Assistant Google, la langue définie dans Waze doit être l’anglais (vous ne pouvez lui poser des questions qu’en anglais) », est-il indiqué sur une page support. En France, les utilisateurs iOS devront probablement aussi patienter.

Plus concrètement, donner des informations sur le trafic, signaler les incidents ou un danger, naviguer ou poser des questions feront partie des fonctionnalités proposées par Google Assistant. Et ce sans la moindre interaction physique avec l’écran. En espérant désormais que Waze et Google Assistant prennent en charge rapidement l’ensemble de ces nouveautés dans la langue française.