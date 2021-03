Le Google Play Store veut accélérer le premier lancement des apps

Google optimise le premier lancement des applications sur Android en collectant les zones des apps les plus utilisées pour ordonner leur téléchargement.

On ne le perçoit pas forcément en France avec nos connexions illimitées et disponibles sur la quasi-totalité du territoire, mais le téléchargement d’applications n’est pas toujours chose aisée. L’optimisation est donc un projet important au cœur de la philosophie de Google afin de faciliter leur accès pour tout le monde.

En 2018 déjà, Google créait l’App Bundle, un système permettant de créer différents paquets dans une même application du Google Play Store afin de s’adapter à l’appareil de l’utilisateur avant même son téléchargement. La taille des téléchargements s’est donc drastiquement réduite puisque le paquet ainsi récupéré ne contenait pas d’informations inutiles dédiées à d’autres appareils.

Dans une autre mesure, Google lance l’optimisation de l’installation, comme repéré par 9to5Google.

Votre première action enregistrée

L’idée de l’optimisation de l’installation d’applications est de recenser quelles parties des applications sont les plus utilisées et dans quel ordre lorsque l’utilisateur lance pour la première fois son application. Une fois ces données collectées, le téléchargement de l’application pourra être optimisé afin de favoriser ces parties.

Android va donc désormais enregistrer vos premières interactions avec une nouvelle application, en promettant cependant qu’aucune donnée personnelle n’est liée à cette information et qu’aucune donnée sur le contenu consommé n’est enregistrée. Tout est entièrement anonymisé par un principe de masse et impossible à relier à un utilisateur précis.

Une installation accélérée

Avec cette donnée, Google va ainsi pouvoir accélérer l’installation des applications depuis le Google Play Store (et téléchargeant certainement les sections les plus utilisées d’abord afin de la rendre accessible plus rapidement), réduire le temps nécessaire à l’ouverture de l’application et réduire la consommation du processeur, de la batterie et d’espace de stockage.

Google ne donne pas plus d’informations techniques sur la manière dont cela sera géré. On peut imaginer que les fonctionnalités peu utilisées seront plus fortement compressées, ne s’ouvrant que sur un appel explicite de l’utilisateur.

Une option… en option

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais 9to5Google a repéré des traces de son existence non seulement dans la documentation Google, mais aussi dans le code source du Google Play Store. Quoi qu’il en soit, tous les utilisateurs pourront en profiter, mais ceux qui préfèrent ne pas partager ce genre d’information avec Google peuvent désactiver la récolte d’informations sur le premier lancement depuis le Google Play Store.

Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de l’application pour désactiver l’option « App Install optimization » (le nom français n’est pas encore connu). Tout du moins, ce sera possible quand l’option sera déployée.