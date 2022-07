Google Play s’apprêterait à adopter un nouveau logo, encore plus sobre

Six ans après les dernières modifications apportées, le logo de Google Play s'apprête à évoluer de nouveau, mais de façon beaucoup plus discrète. Au menu, une forme un peu plus douce et des couleurs plus foncées.

Vous vous rappelez peut-être du dernier gros changement de logo pour Google Play. En 2016, Google troquait en effet son sac de shopping pour un bouton « Play » coloré, reprenant les teintes habituelles du groupe. Il semble que la firme s’apprête à opérer un nouveau changement pour remettre le logo de son marché d’application au goût du jour. Pour cette fois, aucune modification radicale n’est toutefois prévue.

En l’occurrence, 9to5Google a découvert le nouveau logo voulu par Google sur le site de l’USPTO (US Patent and Trademark Office). La firme l’a dévoilé en clair, le 13 juillet dernier, dans le cadre d’un dépôt de marque. Une procédure classique conduite auprès du bureau américain en charge de l’enregistrement des brevets et marques.

Un nouveau logo plus arrondi, aux couleurs plus foncées

Sur sa demande de marque, Google décrit son nouveau logo de la manière suivante « La marque consiste en un triangle aux coins arrondis, divisé en quatre sections colorées ; la couleur bleue apparaît à gauche ; la couleur verte apparaît en haut ; la couleur jaune apparaît à droite ; et la couleur rouge apparaît en bas ».

Par rapport au logo actuel, le nouveau logotype de Google Play apparaît un peu plus trapu, avec des coins plus arrondis et des couleurs plus foncées. Une évolution discrète, mais qui lui permet de se rapprocher un peu plus des logos adoptés préalablement sur les autres les applications et services de Google.

Cela dit, Google ne fait pas preuve d’une grande créativité ici. La différence peut effectivement ne pas sauter aux yeux. Cette évolution timide pourrait même nuire un peu à Google au bout du compte : ses logos ont en effet tendance à se ressembler de plus en plus au fil du temps, reprenant exactement les mêmes couleurs et la même esthétique minimaliste d’une plateforme à l’autre.

