Google Contacts va bientôt devenir plus pratique grâce aux nouveaux widgets

Pouvoir accéder à ses contacts favoris rapidement, c’est pratique. Mais le widget Google Contacts est assez limité. Heureusement, vous allez bientôt pouvoir en afficher beaucoup plus.

Le logo de Google Contacts // Source : Frandroid

L’année dernière, l’application de contacts Google Contacts nous avait offert une refonte des widgets, avec l’adoption (enfin) de Material You. Mais ces derniers sont assez limités, ne permettant d’afficher que sept contacts favoris maximum sur son écran d’accueil. Il semblerait que Google retire cette limite dans une mise à jour prochaine.

C’est AssembleeDebug, un contributeur très actif pour nos confrères d’Android Authority qui a repéré un changement dans la version 4.40.48.672619802 de Google Contacts. Il a réussi à activer la nouvelle fonctionnalité pour les widgets. Cela permet d’ajouter plus de sept contacts favoris dans les widgets de l’application.

On peut en pratique en ajouter 16, mais selon AssembleeDebug, il devrait être possible d’en ajouter davantage. En effet, le widget dispose désormais d’une barre de défilement, qu’on peut faire glisser vers le haut ou vers le bas. On devrait pouvoir afficher les noms des contacts en plus de leur photo, ce qui sera plus commode. En effet, jusqu’à maintenant, on ne peut afficher que les photos des contacts.

Source : Android Authority Source : Android Authority

Pour le moment, on ignore quand Google Contacts déploiera cette nouveauté pour les widgets. Il est possible que Google fasse machine arrière, bien que cela paraisse improbable.

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !