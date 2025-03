L’Arabie saoudite met la main sur Pokémon Go : un deal à 3,5 milliards

Et si Pokémon Go changeait de camp ? L’Arabie saoudite, via son groupe Savvy Games, vient de sortir le chéquier pour s’offrir le célèbre jeu en réalité augmentée et bien plus encore.

Chasser des Pokémon dans les rues avec son smartphone, c’était LA révolution de l’été 2016. Pokémon Go, créé par Niantic, a cartonné comme rarement un jeu mobile l’avait fait avant lui. Mais depuis, les choses ont un peu changé.

Aujourd’hui, on apprend une nouvelle qui n’est pas une surprise : Niantic cède une grosse partie de ses jeux, dont le célèbre Pokémon Go, à Savvy Games, une entreprise fondée par l’État saoudien. Le prix ? 3,5 milliards de dollars.

Un deal XXL : Pokémon Go et ses petits copains changent de maison

Alors, qu’est-ce qui est inclus dans ce gros paquet cadeau à 3,5 milliards ? D’abord, Pokémon Go, bien sûr, le jeu en réalité augmentée. Mais ce n’est pas tout : Monster Hunter Now, un titre où vous traquez des créatures géantes, et Pikmin Bloom, un jeu plus calme où vous faites pousser des petites plantes, font aussi partie du lot. Ces jeux, avec leurs équipes de développement, passent sous le contrôle de Scopely, une société spécialisée dans les jeux mobiles qui appartient à Savvy Games.

Monster Hunter Now

Scopely, c’est un nom qui revient souvent dans le monde du gaming mobile. Cette boîte américaine est déjà un poids lourd avec des titres comme Monopoly Go! ou Star Trek Fleet Command. Et depuis qu’elle a été rachetée par Savvy Games en 2023 pour 4,9 milliards de dollars, elle sert de bras armé à l’Arabie saoudite pour conquérir le marché du jeu vidéo. Bref, avec Pokémon Go dans son escarcelle, Scopely devient encore plus incontournable.

John Hanke, le CEO de Niantic, semble plutôt confiant. « Ce partenariat, c’est du solide pour nos joueurs », a-t-il déclaré dans une interview relayée par The Verge. Selon lui, c’est une façon de s’assurer que ces jeux continuent de vivre et de séduire les générations futures. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde ? On y revient un peu plus bas.

Niantic : des hauts, des bas et un virage stratégique

Pour comprendre ce transfert, il faut jeter un œil dans le rétroviseur. Niantic, c’est l’histoire d’un studio qui a touché le jackpot avec Pokémon Go, mais qui n’a pas vraiment réussi à réitérer l’exploit. Après ce méga-succès, la société a lancé plusieurs projets, comme Harry Potter: Wizards Unite, qui n’ont pas eu le même écho. Et puis, il y a eu la pandémie de 2020. Les jeux en réalité augmentée, qui vous poussent à sortir explorer le monde, ont pris un sacré coup quand tout le monde était coincé à la maison.

Résultat : entre 2022 et 2023, Niantic a dû mettre fin à plusieurs projets et dire au revoir à 310 employés. Pas facile de garder la tête hors de l’eau quand le vent tourne. Du coup, ce deal avec Savvy Games ressemble à une bouée de sauvetage. Niantic se recentre sur deux projets maison : Peridot, un jeu pour les enfants avec des créatures virtuelles à élever, et Ingress, un titre plus sérieux pour les fans de stratégie et d’exploration. Le reste ? Direction l’Arabie saoudite.

Savvy Games et l’ambition saoudienne dans le gaming

Mais qui est derrière Savvy Games, au juste ? C’est une entreprise créée en 2021 par un fonds souverain saoudien, c’est-à-dire une grosse cagnotte gérée par l’État pour investir dans des projets stratégiques.

L’objectif ? Diversifier l’économie du pays, trop dépendante du pétrole, et faire de l’Arabie saoudite un acteur majeur du divertissement. Depuis sa création, Savvy Games a mis des investissements dans des géants comme Electronic Arts (les papas de FIFA) ou même Nintendo. Avec Scopely et maintenant Pokémon Go, ils accélèrent la cadence.

Pour les Saoudiens, c’est aussi une façon de booster leur industrie locale du jeu vidéo. Cela fait partie d’un plan plus large appelé Vision 2030, qui veut moderniser le pays.