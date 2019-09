Activision est en train de préparer le lancement de son prochain Call of Duty (CoD), mais cette fois-ci sur mobile. Une version à part entière d’une des plus grandes franchises du jeu vidéo.

Activision cherche à réitérer ses succès énormes — comme Modern Warfare 2 et Black Ops — sur mobile, à l’image de PUBG Mobile et Fortnite. Pas de réelles surprises, CoD:Mobile est un FPS mobile qui proposera de nombreux modes de jeu, cartes et bien évidemment des armes identiques aux autres jeux de la franchise, néanmoins Activision a promis une expérience mobile réussie.

Comment jouer à Call of Duty Mobile sur un smartphone ?

Jouer un FPS multijoueur sur mobile est un défi. Malgré les succès de Fortnite et PUBG Mobile, la prise en main d’un FPS mobile fait peur. Pour lutter contre cela, Call of Duty: Mobile disposera de deux modes de contrôle différents : le mode simple et le mode avancé.

Le mode simple est très différent de la jouabilité d’un CoD sur console. Au lieu d’avoir un bouton de tir dédié, votre arme à feu tire lorsque le pointeur de votre arme est dirigé vers l’ennemi. Cela peut sembler un énorme avantage, mais ce n’est vraiment pas le cas. La précision de tir est moyenne et vous allez rapidement utiliser toutes vos munitions. L’avantage est que vous pouvez vous déplacer et regarder beaucoup plus rapidement autour de vous sans avoir à vous soucier de taper sur l’écran pour tirer. Heureusement, ils ont inclus un réglage pour limiter la distance de tir automatique en fonction de votre arme. Vous ne voulez pas gaspiller des munitions quand l’ennemi est trop loin…

Le mode avancé offre une expérience de console, mais Activision a déplacé vos commandes, ce qui est très pratique. Chaque élément de votre affichage tête haute (HUD) est déplaçable pour vous permettre d’obtenir les boutons les plus importants directement sous vos pouces. Cela permet également à l’interface se d’adapter aux différentes tailles d’écrans des smartphones. Ce mode a également un bouton de tir réel, ce qui est très important.

Quelles cartes sur Call of Duty Mobile ?

Si vous avez déjà joué à Call of Duty, vous reconnaitrez certaines des cartes proposées par Activision pour CoD Mobile. Vous aurez donc, par exemple, une des meilleurs cartes de Modern Warfare: Black Ops, Nuketown. C’est une petite carte rapide, très pratique pour des parties de CoD sur un mobile.

Au total, Activision a annoncé huit cartes, que l’on retrouve dans les différents jeux de la franchise, et toutes restructurées pour fonctionner correctement dans cet environnement mobile. Aucune carte dédiée au jeu mobile, mais des cartes populaires auprès de la communauté : Nuketown, Hijack, Crash ou encore Firing Range.

Et les inventaires, les avantages et les armes ?

Comme n’importe quel CoD, vous allez pouvoir personnaliser votre inventaire. Vous pourrez sauvegarder jusqu’à 5 packs d’armes et d’accessoires. C’est un freemium (donc le jeu sera gratuit), vous aurez donc des armes gratuites en gagnant de l’XP, mais vous pourrez également en acheter dans le jeu directement (avec la monnaie du jeu contre du vrai argent).

En plus des armes (principale et secondaire dans votre inventaire), il y a également tout un système d’avantages : Ghost, par exemple, vous cache d’un drone ennemi. Charger une arme plus rapidement, votre santé qui se régénère plus rapidement… il y a également des compétences d’armes qui sont actifs quelques secondes. Enfin, il y a également les Scorestreaks que vous récupérez au chargement du jeu, ils vous permettent d’activer des options spéciales comme le drone par exemple. En utilisant le drone pour localiser les groupes ennemis, les autres joueurs peuvent utiliser des frappes aériennes pour causer directement des dégâts à l’ennemi.

Quels modes dans Call of Duty Mobile ?

C’est là où Activision peut se différencier des autres jeux du même genre : il y aura au moins 5 modes de jeu au lancement. Domination, Deathmatch (le match à mort), Team Deathmatch (le match à mort par équipe), Frontline et Hardpoint. Tous ces modes de jeu vous permettront de jouer avec 8 ou 10 joueurs, en fonction du mode de jeu, et ils sont disponibles en matchs privés ou en matchs classés. Les matchs avec classement vous permettront de passer au niveau supérieur en gagnant de l’XP, mais pas les matchs privés.

À cela s’ajoute un mode Battle Royale moins original où 100 joueurs seront amenés à s’affronter sur une carte spécialement conçue pour cette version de COD. Cela fait évidemment penser au concept de PUBG et de Fortnite.

Quand est-ce que Call of Duty Mobile sera disponible sur mon smartphone ?

Le jeu est actuellement en phase bêta. En attendant, vous pouvez vous pré-inscrire à Call of Duty Mobile pour Android et iOS sur cette adresse pour recevoir les dernières informations sur le jeu.

Call of Duty Mobile sera disponible dans sa version finale sur Android et iOS le 1er octobre 2019.