La sortie mondiale de la version finale de Call of Duty Mobile est prévue pour le 1er octobre prochain sur Android et iOS. Un mode Battle Royale est notamment prévu pour faire comme Fortnite ou PUBG.

En mars dernier, on apprenait que la franchise Call of Duty allait débarquer sur Android et iOS et dans la foulée, le jeu est entré en bêta. Et après cette phase vient logiquement la version finale de l’application. Et justement, Activision Blizzard a annoncé une sortie officielle de Call of Duty Mobile le 1er octobre prochain « dans tous les pays où le Play Store et l’App Store sont supportés, à l’exception de la Chine continentale, du Vietnam et de la Belgique ». La France sera donc vraisemblablement concernée.

Battle Royale

Pour rappel, Activison Blizzard porte son célèbre FPS sur mobile en collaboration avec le géant Tencent. L’occasion pour les responsables de Call of Duty Mobile de rappeler que les joueurs auront accès une bonne poignée des cartes issues de Modern Warfare ou Black Ops.

Les équipes promettent aussi plusieurs modes multijoueurs dont un Battle Royale spécialement pensé pour cette version mobile de Call of Duty. Comme sur Fortnite ou PUBG Mobile — et plein d’autres titres –, l’idée est de faire s’affronter 100 joueurs sur une carte « exclusivement conçue pour le titre mobile intégrant des zones de la franchise Call of Duty ». Vous pourrez jouer en solo ou par équipes de deux ou quatre. Pour gagner, il faudra survivre à tous vos adversaires.