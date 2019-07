Si les smartphones sont des objets on ne peut plus personnels, ils n’ont cependant jamais été incompatibles avec le jeu multijoueur. Ces derniers proposent une panoplie de jeux pour s’amuser à plusieurs, que ce soit en local ou en ligne. FrAndroid vous propose une sélection parmi les meilleurs d’entre eux ! Garantis sans câble Link.

Article mis à jour en juillet 2019

PUBG Mobile

Player Unknown’s Battlegrounds est l’un des titres les plus populaires sur PC, il est celui qui aura lancé la tendance du Battle Royale dans le jeu vidéo. L’éditeur chinois Tencent a créé une version gratuite et mobile, après avoir acheté des parts dans le développeur du jeu original, Bluehole. Cette version est aujourd’hui tout aussi populaire que son compère sur PC. Celle-ci vous permet, comme le jeu d’origine, de créer une équipe de quatre joueurs pour tenter de remporter votre dîner au poulet.

De nombreux modes de jeux

Des accessoires et tenues pour personnaliser son avatar

Fortnite Battle Royale

La compétition du battle royale ne serait pas complète en l’absence de Fortnite, le plus grand concurrent de PUBG sur PC qui est aussi disponible sur mobile désormais… Il s’agit bien du jeu complet et non d’une bête adaptation mobile ce qui lui offre une petite particularité : vous pouvez jouer avec vos amis sur PC, consoles et même iOS sans le moindre souci. Pour PUBG, on ne peut jouer qu’avec la version mobile. Le vrai problème du titre est qu’il n’est pas disponible sur le Play Store et n’est pas compatible avec tous les smartphones : retrouvez notre tutoriel pour pouvoir le télécharger et l’installer facilement.

Jouez au jeu le plus populaire de 2018

Trouvez les meilleures armes et construisez des fortifications

Clash Royale

En seulement deux semaines, Clash Royale avait atteint la première place des meilleurs téléchargements mobiles à sa sortie. Supercell, déjà développeur du ultra populaire Clash of Clans, à réussi à mêler différents types de jeux comme le tower defense et le JCC avec brio. Le concept du jeu réside dans l’affrontement en temps réel avec d’autres joueurs pour venir à bout de leur château fort.

Combattez dans de ombreuses arènes

Coopérez en combat avec vos amis

AdventureQuest 3D

AdventureQuest 3D est un MMORPG gratuit disponible sur smartphone et PC. Mais attention, pas de Pay to Win ici, les achats in-app concernent uniquement des éléments esthétiques à la manière de Fortnite. Le jeu est totalement cross-platform, vous pouvez commencer une partie sur votre PC et la continuer sur votre smartphone. De nombreuses quêtes, donjons, boss, classes, etc. sont disponibles pour aller combattre les monstres avec vos amis.

Pokémon Go

Pokémon Go n’est plus à présenter. Après une première année avec un gameplay plutôt renfermé sur le joueur lui-même et son accomplissement en arène, la coopération étant finalement asynchrone, il est désormais possible pour les joueurs d’échanger des Pokémon et même de combattre entre eux ! De quoi toujours plus recommander le titre de Niantic Labs, qui est vite devenu un phénomène social plus qu’un simple jeu mobile en réalité augmentée.

Une expérience en réalité augmenté à vivre au quotidien

Affrontez vos amis et de nombreux dresseurs du monde entier

Vainglory

Vainglory est un MOBA (deux équipes de 5 personnes s’affrontent pour détruire le cristal protégé par l’autre équipe) qui propose divers modes de jeu permettant de s’affronter en 5v5, 3v3 de jouer une partie classique ou une partie intense (avec un chrono de 5 minutes). Vous pouvez choisir entre 48 héros et les parties sont toutes différentes pour vous offrir une expérience de jeu loin d’être redondante !

Choisissez parmi 37 champions et de nombreux modes

Invoquez des dragons et utilisez vos pouvoirs

Hearthstone Heroes of Warcraft

Hearthstone Heroes of Warcraft de Blizzard est une référence pour les jeux de cartes sur mobile. S’inspirant du principe de jeu de Magic The Gathering, il le rend bien plus accessible en simplifiant les règles. Vous choisissez entre neuf personnages qui correspondent aux classes de Warcraft. Construisez votre deck puis lancez-vous dans l’Arène pour défier les autres joueurs dans ce jeu excellent !

Constituez votre jeu parmi plus de 100 cartes

Jouez des duels intenses et stratégiques

Asphalt 9

Les jeux de voiture sur mobile, il y en a pléthore. Mais un bon jeu à la fois réaliste, fun et compétitif, c’est déjà beaucoup plus rare. La série Asphalt de Gameloft réunit ces ingrédients. Des cascades, du bon son et des décors de rêve sont au programme. Vous pourrez jouer jusqu’à huit pilotes dans des courses asynchrones et tenter de faire le meilleur score. Après un épisode 8 acclamé par la critique pendant de nombreuses années, Asphalt 9 : Legends est enfin disponible !

Des dizaines de courses et de voitures à tester

Des graphismes parmi les plus beaux sur mobile

Modern Combat 5

Modern Combat est une licence historique de Gameloft. Il s’agit d’un jeu d’action en vue subjective (FPS) où vous incarnez un soldat. Les mécaniques sont similaires à celles de Battlefield et Call of Duty et même si certains amateurs du genre viendront s’offusquer de trouver un FPS sur smartphone, il faut reconnaître que le jeu est bien optimisé. Les contenus sont généreux, et la réalisation impeccable. Le multijoueur du cinquième opus comporte plusieurs modes et inclut un chat vocal. Modern Combat Versus sortira en 2017 et sera exclusivement multijoueur.

Immersif et nerveux

9 classes différentes à choisir

BombSquad

Un bon jeu multijoueur, c’est aussi un jeu qui en viendra à vous faire détester vos amis. C’est le cas de BombSquad, un titre qui offre une multitude de modes de jeux, dont les parties peuvent se disputer jusqu’à huit joueurs. Le but ? Éliminer ses adversaires grâce à des bombes, en les envoyant valser en dehors du terrain, ou tout simplement en se battant au corps à corps. Vous pourrez aussi vous essayer au jeu de foot en prenant garde à éviter les bombes de vos ennemis !

Worms 4

Qui n’a jamais joué à Worms de sa vie ? Simple, mais efficace ! On se souvient tous de nos parties à dégommer ces petits vers à coup de bazooka, de sainte grenade, de météore ou encore grâce… aux moutons. La Team 17 a sorti Worms 4 en 2016 sur le Play Store, bien que commençant a avoir quelques années, il reste un incontournable. Le titre propose des expériences multijoueurs en ligne pour jouer avec ses amis ou affronter des joueurs du monde entier.

