Le jeu Monument Valley 3 est en cours de préparation. La série de casse-têtes très apaisants sur Android et iOS va donc avoir droit à un nouveau titre plein de poésie.

Monument Valley et Monument Valley 2 sont deux jeux que nous affectionnons particulièrement au sein de la rédaction. Certes, il faut débourser une somme plus élevée que la moyenne pour se les procurer, mais l’expérience proposée offre un tel sentiment de contentement et de doux émerveillement que la plus grande frustration réside surtout dans la durée de vie un peu courte des deux opus.

C’est avec le sourire que nous apprenons que la suite, Monument Valley 3, est en préparation. C’est en effet ce qu’a annoncé en grande pompe ustwo games, le studio à l’origine de la saga. L’entreprise a en effet posté une offre d’emploi sur Twitter indiquant qu’elle cherchait une nouvelle recrue pour s’occuper de la réalisation du jeu et développer la vision créative de ce nouveau titre.

ANNOUNCEMENT: We're starting work on Monument Valley 3! But with two exciting games already in development, we're looking for a NEW Game Director to lead the creative vision. Could it be you? Job spec and application page are now online: https://t.co/S3GLPS4kZM #gamedev #gamejobs pic.twitter.com/Dq6pr3ZeTX

— ustwo games (@ustwogames) July 31, 2019