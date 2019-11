Blizzard n'a pas dit un mot sur Diablo Immortal lors de sa conférence d'ouverture de la Blizzcon, mais le jeu est bel et bien toujours prévu. En marge, l'éditeur a donné des nouvelles du jeu.

Lors de sa Blizzcon 2019, Blizzard n’a pas réitéré son erreur d’annoncer des jeux mobiles sans rassurer sur l’évolution de ses licences sur nos PC et consoles. Lors de la conférence d’ouverture du salon, l’éditeur a notamment dévoilé Diablo 4, mais aussi Overwatch 2 et une nouvelle extension pour World of Warcraft.

Pas un mot pendant cette présentation sur Diablo Immortal, le jeu mobile prévu sur Android et iOS qui avait fait tant couler d’encre il y a un an. L’éditeur n’a toutefois pas abandonné le jeu, et a publié une developper update en marge de la Blizzcon.

Aucune date de sortie en vue

Blizzard et Netease, le développeur du jeu, ne sont toujours pas prêts à donner une date de sortie pour le jeu. Pour cette nouvelle Blizzcon, les développeurs ont voulu mettre l’accent sur le chasseur de démons, une classe iconique de Diablo, ainsi qu’une nouvelle mécanique : les capacités ultimes.

Les joueurs présents sur le salon ont pu essayer ces nouveautés dans deux zones : la petite ville de Wortham et le cimetière d’Ashwold.

En attendant des nouvelles concernant la sortie du jeu, mais aussi son modèle économique toujours indéterminé, les plus impatients pourront se tourner vers les inscriptions sur le site officiel et espérer obtenir une preview privée du jeu.