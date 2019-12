Voici le mode Buddy Adventures de Pokémon Go : un mode camping dans la vraie vie

Niantic vient de dévoiler le nouveau mode Buddy Adventures. Même si on ne peut pas encore l'utiliser, on découvre son fonctionnement en vidéo.

Vous êtes encore nombreux à jouer à Pokémon Go, le titre de Niantic reçoit régulièrement du contenu et des mises à jour. En juillet 2019, le jeu a eu le droit à une refonte de son système de combats, permettant à des dresseurs de faire s’affronter leurs monstres virtuels pour que chaque jour ils progressent et deviennent plus forts. Il est prévu, par exemple, un nouveau mode en ligne avec l’arrivée de la Ligue de Combat GO pour le début de l’année 2020. L’année prochaine, il y aura également le mode Buddy Adventure.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le mode Buddy Adventures utilisera la réalité augmentée pour afficher vos Pokémon en temps réel dans la vraie vie. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le mode Buddy Adventure, nous devons donc encore attendre pour en savoir plus. En tout cas, cela me fait penser au mode camping dans Pokémon Épée et Bouclier qui permet de visualiser et interagir avec ses Pokémon. C’est mignon mais ça sert pas à grand chose.