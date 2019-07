Sur Pokémon Go, les combats vont bientôt être revisités pour devenir un peu plus intéressants grâce à un système de glissement au lieu d’un monotone tapotement répétitif.

Comparé à 2016, il est vrai que beaucoup moins de personnes jouent à Pokémon Go. Toutefois, en regardant un peu autour de nous dans la rue, on peut encore régulièrement apercevoir d’irréductibles dresseurs qui lancent encore l’application et leur Pokéball pour capturer les monstres autour d’eux.

Personnellement, ce qui m’embête le plus sur le jeu de Niantic est le système de combat. Celui-ci invite l’utilisateur à taper répétitivement sur l’écran de son smartphone lors d’un affrontement. Trop monotone, cette manière de jouer ne participe pas à créer un sentiment d’amusement. Heureusement, Pokémon Go évolue sans cesse et les développeurs se sont fendus d’un tweet pour donner un avant-goût des changements à venir sur les duels de Pokémon.

Trainers, two feature revamps are coming to Pokémon GO! We are rolling out an updated appraisal system to give you more detailed information on your Pokémon's stats, and will soon be updating the Charged Attack mechanic in Trainer Battles. Watch for a preview! pic.twitter.com/0MaIjrxx8f — Niantic Support (@NianticHelp) July 15, 2019

Dans la courte démo qui accompagne le post, on peut voir que, pendant un combat, des sortes de badges vont défiler ou s’afficher en ligne sur l’écran et le joueur devra alors faire glisser son doigt pour collecter autant d’icônes que possible. Plus il en collecte, meilleure sera l’attaque.

Pokémon GO Télécharger gratuitement Le jeu pour vivre l’aventure Pokémon au quotidien et pourchasser Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et autres créatures ! Véritable phénomène... 3 raisons de télécharger cette application Des centaines de Pokémon à capturer

Une expérience en réalité augmenté à vivre au quotidien

Affrontez vos amis et de nombreux dresseurs du monde entier

Fruit Pokémon Ninja

Ce nouveau système de combat fait un peu penser à des mécaniques telles que celles du célèbre Fruit Ninja. Cette manière de jouer a au moins le mérite d’impliquer un peu le joueur et donc, à terme, de mieux le divertir. On ne sait pas encore quand cette mise à jour sera déployée sur Pokémon Go.

Enfin, il sera notamment intéressant de voir si Pokémon Masters et son gameplay relativement différent pourront venir faire de l’ombre au célèbre jeu de Niantic. Et sur un tout autre sujet, rappelons aussi que la Team Rocket, le célèbre trio mal intentionné de la franchise, devrait débarquer sur Pokémon Go.