Les équipes de Pokémon Go ont clairement laissé entendre que la Team Rocket, spécialiste du vol de Pokémon, allait débarquer dans le jeu.

Pas besoin de nourrir un amour inconditionnel à l’égard de la franchise pour reconnaître ici la chanson d’introduction de la Team Rocket, le trio malfaisant, mais attachant, de l’univers Pokémon. Or, ces spécialistes des mauvais tours devraient a priori débarquer d’une manière ou d’une autre dans le célèbre jeu Pokémon Go.

C’est en effet ce que laissent assez clairement entendre les équipes du jeu au travers d’un tweet posté pendant le Pokémon GO Fest 2019 qui se tenait récemment à Dortmund, en Allemagne. On peut ainsi visionner une vidéo dans laquelle apparaît une mystérieuse montgolfière avec un logo R ostensiblement inscrit dessus. Le même que celui de la Team Rocket.

Attention, Trainers! We’re aware of the reports of a hot air balloon with an “R” logo hovering around #PokemonGOFest2019 over the past few days in Dortmund, Germany. We’re monitoring the situation and looking into it.

Reported by Twitter user: @coupleofgaming pic.twitter.com/RPa3fOqjGw

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 6, 2019