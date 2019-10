Petit à petit, Pokémon Go devient un jeu très complet. Il proposera bientôt les combats en ligne entre dresseurs de Pokémon.

Le monde change tout autour de nous, et Pokémon Go aussi. Le jeu n’est plus le phénomène qu’il était lors de sa sortie en 2016, mais il continue son petit bonhomme de chemin avec des évolutions régulières.

En juillet 2019, le jeu a eu le droit à une refonte de son système de combat, permettant à des dresseurs de faire s’affronter leurs monstres virtuels pour que chaque jour ils progressent et deviennent plus forts. Problème, le système de match était limité à du jeu local, en face à face. Il fallait donc rencontrer un autre dresseur dans la vraie vie réelle.

La Ligue de Combat GO pour début 2020

Niantic, le développeur du jeu, a annoncé l’arrivée de la Ligue de Combat GO pour le début de l’année 2020. Bien qu’il s’agisse de la possibilité de combattre en ligne d’autres dresseurs ou dresseuses, Niantic précise que la fonction demandera quand même de marcher pour participer à la Ligue.

L’arrivée du mode en ligne va surtout permettre de rendre les combats accessibles à ceux qui étaient jusque là exclus du système, notamment s’ils vivent loin de zones denses en population. Malheureusement, les développeurs n’en disent pas plus sur le fonctionnement de la Ligue.

Les dresseurs et dresseuses n’ont plus qu’à s’entraîner avec leurs meilleurs amis virtuels pour montrer qu’ils sont les plus déterminés, prouver de quoi ils sont capables et enfin obtenir le fameux titre de maître Po-Ké-Mon.