Mario Kart Tour : le multijoueur ne sera plus payant à partir de la 2e bêta

Nintendo vient d'annoncer une seconde bêta pour Mario Kart Tour. Celle-ci sera disponible pour tous les joueurs et plus uniquement aux abonnés Pass Or.

Mario Kart Tour semble être un succès pour Nintendo, et ce malgré certaines critiques concernant le jeu, jugé trop simple pour les habitués de la licence. Il faut dire que jouer uniquement contre des intelligences artificielles n’est pas ce qui y était attendu d’un jeu d’une telle franchise réputée pour son multijoueur. Heureusement, le mode multijoueur arrive.

En novembre, Nintendo avait déployé une première bêta pour le mode multijoueur de Mario Kart Tour. Néanmoins, celle-ci n’était disponible qu’aux abonnés au Pass Or, obligeant à débourser 5,49 euros par mois pour jouer contre de véritables humains. Cette limitation est cependant bientôt révolue.

A second multiplayer test is on the way, and this time all players can join in, not just #MarioKartTour Gold Pass subscribers. Further details will be posted here and in-game soon, so buckle up and start your engines! pic.twitter.com/8l3YVEabll

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) January 21, 2020