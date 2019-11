Article sponsorisé par Udemy

Du 12 au 21 novembre, la plateforme de formation en ligne Udemy propose de nombreux cours en promotion. Retrouvez notre sélection des meilleures formations dans l'univers du développement d'application iOS et Android.

Et si vous profitiez de votre temps libre pour acquérir de nouvelles compétences ? C’est ce que propose le site de formation en ligne Udemy : un très grand nombre de cours proposés par des amateurs et des professionnels. Ces formations sont évaluées par les étudiants eux-mêmes, il suffit donc de regarder la note d’un cours et quelques commentaires afin de savoir si le contenu en vaut la peine. Ce qui est le cas des formations que nous vous proposons dans cet article.

Les domaines sont très variés sur Udemy, où il est possible d’approfondir ses connaissances dans de nombreux sujets : de l’apprentissage de la musique à la photographie en passant par le yoga et la méditation. Aujourd’hui, nous nous sommes concentrés sur le développement d’applications Android et iOS. Retrouvez notre sélection de cinq formations en promotion jusqu’au 21 novembre.

Développer des applications Android avec Kotlin

Pourquoi ne pas développer vous-même l’application dont vous avez besoin et la partager à la communauté Android ? Kotlin est un langage Open Source supporté par Google qui permet de créer ses propres applications Android. Il est extrêmement complet et permet à lui seul de créer une application utilisable par soi-même, mais aussi par les autres utilisateurs du Google Play Store de manière gratuite ou payante.

Ici, nous vous proposons deux cours dédiés au langage Kotlin. Le premier est en français à 12 euros, le second est en anglais à 11 euros. Dans les deux cas, ces formations permettent de créer sa propre application de A à Z et ensuite de la publier sur le Play Store. Dans chacune des formations, plusieurs heures de cours vidéo sont à votre disposition, ainsi que des exercices pratiques pour appliquer les connaissances théoriques assimilées.

Formation complète à Kotlin (en français)

Formation complète à Kotlin (en anglais)

Utiliser les capteurs des smartphones pour son application

Si vous connaissez déjà le langage Kotlin, ou si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage, cette autre formation Kotlin est idéale. Elle apprend aux utilisateurs de Kotlin comment profiter des différents capteurs des smartphones pour les utiliser dans des applications, tels que la puce NFC, le GPS ou encore l’appareil photo. Cette formation comprend plusieurs exercices pratiques, dans lesquels il sera demandé de monter des applications qui se reposent sur les capteurs des smartphones. Par exemple, l’un des exercices pratiques vous propose de créer une application photo reprenant l’univers de Stranger Things : un filtre permettra à l’utilisateur de reproduire l’effet de la dimension parallèle de l’Upside Down.

Vous l’aurez compris, ce cours est destiné aux personnes connaissant déjà le langage Kotlin. Proposé en français, il dispense à la fois des enseignements théoriques, mais également des exercices pratiques, le tout présenté grâce à 21 heures de formation vidéo. Il est actuellement affiché au tarif promotionnel de 11 euros.

Formation à Kotlin et aux capteurs (en français)

Apprendre à développer des applications Android en une semaine

Si le temps presse, une autre formation vous promet qu’en sept jours seulement vous serez capable de créer une application Android. Cette formation en accéléré préfère se concentrer sur les bases pour que l’utilisateur débutant soit capable de publier sa propre application en un temps record. Au programme de celle-ci : un apprentissage du langage Kotlin et Java sur l’outil Android Studio, ainsi qu’un guide complet pour publier son application sur le Play Store de Google.

En une à deux heures d’apprentissage par jour et pendant une semaine seulement, ce cours en anglais permet de créer sa propre application, depuis son développement jusqu’à sa publication. Pour y parvenir, la formation comporte 6 heures de cours vidéo ainsi que des ressources écrites et des exercices pratiques. Elle se concentre sur l’essentiel, et sera donc principalement destinée aux personnes souhaitant assouvir leur curiosité dans le domaine du développement d’applications. Elle en promotion au tarif de 11 euros.

Formation rapide à Kotlin (en anglais)

Créer une application pour Android et iOS avec Flutter et Dart

Plutôt que de créer une application sur Android puis sur iOS, l’outil de développement Flutter permet de créer une seule et même application utilisable sur les deux systèmes d’exploitation. Un gain de temps appréciable pour que les applications développées puissent profiter d’une audience plus large dès le lancement. Cet outil (ou framework) est développé par Google, et utilise le langage de programmation Dart qui se veut le remplaçant du Java. Flutter intègre à sa plateforme une galerie d’applications développée via cet outil, ce qui permet à l’utilisateur de trouver des sources d’inspirations tout en reprenant la charte visuelle du Material Design.

C’est l’une des formations Udemy les plus reconnues à ce sujet : elle affiche une moyenne de 4,7 sur 5 pour plus de 12 000 notes. Il faut dire que le contenu est colossal pour un prix affiché de 11 euros: 58 heures de cours vidéo ainsi que des centaines de ressources téléchargeables. Il est dispensé en anglais, et propose aux utilisateurs de créer leurs propres applications sans connaissance préalable en développement web.

Formation complète à Flutter et Dart (en anglais)