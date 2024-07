Google tue un service de plus, mais cette fois c’est pour mettre fin à un doublon

Les transformations de l'écosystème Google se poursuivent avec ce changement chez Google TV. Vous ne pourrez plus y acheter de séries TV, il faudra dorénavant se tourner vers YouTube.

Des changements s’opèrent chez la firme de Mountain View. Avec l’arrivée du « Google TV Streamer », Google semble repenser son offre boutique et se sépare de la possibilité d’acheter des séries TV sur Google TV pour basculer vers YouTube.

Un changement global

Ces changements visent à simplifier l’écosystème Google. C’est sur l’un de ses forums que l’on apprend cette nouvelle direction. « Vous ne pourrez plus acheter d’épisodes et de saisons TV de Google TV sur les appareils Google TV, les appareils Android TV et l’application Google TV Mobile ». On apprend également sur ce forum, que ce changement sera effectif dès la fin du mois de juillet.

Dorénavant, pour acheter ces différentes séries TV, il faudra passer directement par YouTube, les catalogues étant fonction des disponibilités dans les pays. Une donnée reste en suspens, c’est celle des films que l’on peut toujours acquérir sur les deux plateformes, pour le moment aucunes réponses officielles de Google n’est faite à ce sujet, mais il y a fort à parier que l’unification des services s’étendra à l’ensemble du volet culturel.

Google se veut rassurant sur de précédents achats effectués, indiquant qu’il n’y aura pas de changements concernant l’accès aux « films et émissions de télévision précédemment achetés » que ce soit des locations actives ou bien des saisons entières. Elles resteront disponibles sur les appareils Google TV, Android TV et l’application mobile Google TV dans l’écosystème Android ou iOS.

Une unification des services

Ce n’est pas la première fois que la firme de Mountain View procède à ce genre de changements. En mars 2022, on apprenait que le Play Store voyait disparaître l’application « Films et TV » pour la nouvelle application… Google TV.

Avec ce changement, Google semble se tourner une nouvelle fois vers un service plus unifié, plus simple d’utilisation en centralisant ses achats vidéos sur YouTube. Un modèle qui n’est pas sans rappeler l’expérience que peut proposer Apple avec son Apple TV. De quoi créer un nouvel écosystème en vue de l’arrivée du successeur du Chromecast.

