Vers la fin du Chromecast ? Google s’apprête à chambouler sa stratégie télé

Google s’apprête à chambouler sa stratégie sur la télévision. Après des années à miser sur des Chromecast simples et discrets, l’entreprise va se lancer de plain-pied sur le marché des box multimédias.

C’est la fin d’une époque. Commercialisé dans l’Hexagone depuis 2014, le Chromecast tel qu’on le connaît pourrait disparaître bientôt. La petite clé HDMI qui permettait à n’importe quels téléviseurs de goûter aux joies de Netflix, YouTube ou Disney+ va bientôt prendre sa retraite, nous apprend une photo dénichée par le site 9to5Google.

Pour remplacer le Chromecast 4K avec Google TV sortie en 2020, Google aurait dans les tuyaux une box multimédia plus classique avec un format rappelant celui de la Nvidia Shield Pro ou d’une Apple TV. Exit le petit dongle discret collé à l’arrière de la télé, le « Google TV Streamer » pourrait bien ressembler à une box TV plus classique et prendre quelques précieux centimètres carrés sur votre meuble télé.

D’une clé HDMI vers un box TV

D’après la photo obtenue par 9to5Google, le gadget devrait tout de même rester passe-partout grâce à un design particulièrement minimaliste. Sur l’image promotionnelle, on peut en effet apercevoir une box ovale, blanche, et sans aucune aspérité ni particularité. De loin, on pourrait presque confondre la future box avec un chargeur sans fil, vu son design. Seuls deux petits câbles (d’alimentation et HDMI sans doute) viennent casser l’extrême sobriété de l’appareil.

Comme l’indiquaient les rumeurs d’avril dernier, ce « TV Streamer » devrait s’accompagner d’une télécommande au look repensé (avec le réglage de volume sur la face avant) avec un bouton personnalisable. Sans doute que la machine devrait également profiter de son gain en encombrement pour embarquer des composants un peu plus costaud, notamment un SoC plus puissant et idéalement plus de mémoire vive et de stockage (détail qui manquait cruellement au dernier Chromecast).

Quid du prix ?

Si le choix du design marque clairement une rupture avec la lignée « historique » des Chromecast, Google avait tout de même préparé le terrain pour ce changement depuis quelque temps. Les Chromecast les plus récents ne ressemblent déjà plus vraiment aux bêtes clés HDMI d’antan. Les derniers modèles embarquent une télécommande et des applications préinstallées, contrairement aux premiers modèles qui n’étaient que des bêtes receveurs de contenu. La mue de cette catégorie de produit en box TV « classique » était donc à prévoir.

Ce qui fera la différence sur ce marché où s’affrontent déjà Nvidia, Xiaomi, Apple et les autres, ce sera bien évidemment le prix. Si Google parvient à proposer une box à un prix plancher comme il a su le faire avec les Chromecast, alors le « TV Streamer » pourrait bien être un succès en devenir. Sans doute que l’on en saura plus sur la stratégie de l’entreprise lors de la conférence du 13 août.