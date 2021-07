Android 12 : Google va mettre à jour près de 1000 de ses émojis

Google a annoncé de nouvelles versions pour 998 de ses émojis. Celles-ci seront disponibles sur Android 12 lors de sa sortie à l'automne.

À l’occasion de la journée mondiale des émojis, Google a annoncé ce vendredi sur son blog une refonte massive de ses propres émojis pour la prochaine version d’Android, attendue à l’automne.

Dans un billet publié sur son blog, la firme de Mountain View indique préparer une mise à jour de près d’un tiers des émojis conçus. Sur 3521 émojis au total, ce sont ainsi 998 qui vont être modifiés pour la sortie d’Android 12. L’idée derrière cette refonte ne vise cependant pas à changer de langage de design comme Microsoft prévoit de le faire avec ses propres émojis, mais qu’ils soient plus facilement identifiables par le monde entier.

Ainsi, l’émoji tarte, qui représentait une part de tarte à la citrouille, va désormais ressembler à une tourte entière. L’émoji d’une personne portant un masque était jusqu’à présent représenté avec des yeux fermés et tristes. Ce ne sera plus le cas suite à la crise sanitaire. Pour les émojis représentant des véhicules, Google a décidé d’augmenter les proportions afin qu’ils soient plus facilement lisibles dans un petit espace. C’est également le cas de plusieurs nouveaux émojis représentant des aliments comme le croissant, le bacon, le blog de riz ou le beignet de crevette.

Des émojis qui s’adaptent aux thèmes sombres

Par ailleurs, lorsque les utilisateurs passent en thème sombre, certains émojis vont automatiquement s’ajuster. C’est le cas notamment de l’émoji camping qui va intégrer des étoiles dans le ciel, visibles uniquement sur un fond noir.

Ces nouveaux émojis seront disponibles à l’automne, avec la mise à jour d’Android 12. Ils seront également intégrés avant ça avec la mise à jour de plusieurs services de Google comme Gmail, Google Chat, Chrome OS ou même le chat YouTube.