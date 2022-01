Android 12 sur l’antique Galaxy S3 ? C’est possible, mais en bidouillant

Déployé peu à peu sur les smartphones récents ou toujours éligibles aux mises à jour majeures, Android 12 peut aussi s'installer sur certains appareils anciens... pour ne pas dire antiques. En exploitant LineageOS, un développeur a ainsi réussi à installer la dernière version d'Android sur le vénérable Samsung Galaxy S3.

Certains mobiles sont vite oubliés au fond d’un tiroir ou d’une vieille armoire, mais le Samsung Galaxy S3 n’est pas de ceux-là. Lancé en 2012, le smartphone n’a pas reçu de mises à jour officielles depuis des années, mais il continue d’intéresser les amateurs de root Android. Comme le souligne XDA Developers, ces derniers ont continué de développer sur l’appareil, au point de le rendre compatible avec le double-boot, mais aussi de lui permettre de supporter nativement le système d’exploitation Sailfish, basé sur Linux, ainsi que le noyau Linux principal.

Mieux encore, le site spécialisé rapporte que le Galaxy S3 profite désormais d’une ROM personnalisée via LineageOS 19.0, basée sur Android 12. Un développeur a en effet réussi à animer la dernière version d’Android sur le vieux mobile de Samsung et son processeur Exynos 4412.

Quelques fonctionnalités oubliées et des bugs… mais l’essentiel est là

Avec cet habillage logiciel flambant neuf, l’appareil supporte les fonctions essentielles pour rester utilisable. Le réseau cellulaire est pris en charge, au même titre que le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore les capteurs photo. L’accélération matérielle et logicielle est aussi d’actualité pour permettre la lecture de vidéo dans de bonnes conditions. On apprend néanmoins que certaines fonctionnalités propres à LineageOS sont pour l’instant inaccessibles, mais elles devraient s’inviter plus tard sur le Galaxy S3.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Attention par contre aux bugs, certains s’avèrent gênants. Le déverrouillage du code PIN pour la carte SIM est par exemple inerte pour le moment. Dans l’immédiat, et en attendant un correctif, il faut donc d’abord désactiver le code PIN en utilisant un autre appareil avant de placer la carte SIM dans le Galaxy S3. Autres problèmes connus : le formatage d’une carte microSD entraîne un redémarrage en boucle du smartphone, et son module NFC n’est pas encore fonctionnel.

Si vous vous sentez d’aplomb pour installer Android 12 sur un Galaxy S3, vous pouvez retrouver la ROM LineageOS 19.0 développée pour l’appareil à cette adresse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.