Vous allez pouvoir déverrouiller votre smartphone avec votre montre connectée sur Android 13

Google permettrait de déverrouiller son smartphone avec sa montre connectée dans Android 13. Pour l'instant, le géant n'a rien annoncé, mais on peut le voir dans le code source de la dernière mise à jour des services Google Play.

Android 13 se dévoile petit à petit et les premières betas font leur apparition. Mais apparemment, nous sommes encore loin d’avoir découvert toutes les nouveautés de la prochaine version du système d’exploitation mobile. On aurait trouvé une fonctionnalité pas encore annoncée par Google, baptisée « Nearby Unlock », soit déverrouillage de proximité en français, qui permettrait de déverrouiller son smartphone avec sa montre connectée.

Cependant, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une fonction de déverrouillage de proximité. XDA Developers rappelle que l’on avait aperçu « Smart Unlock » dans une précédente version beta des services Google.

On a trouvé des traces de « Nearby Unlock » dans les services Google

C’est Mishaal Rahman, expert d’Android et ancien rédacteur en chef de XDA Developers (qui relaie l’information), qui a trouvé une fonctionnalité d’Android 13 pas encore présentée. Nommée « Nearby Unlock », elle permettra d’utiliser une smartwatch pour « déverrouiller votre téléphone en toute sécurité après l’avoir réveillé ». En explorant le code de la mise à jour v22.24.13 des Google Play Services, on en apprend plus sur la fonctionnalité et l’on a même droit à une animation illustrant son fonctionnement.

Here's an animation found within Google Play Services that illustrates this "Nearby Unlock" feature. pic.twitter.com/ChjxbkieZK — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 17, 2022

On pourrait donc déverrouiller son téléphone si sa montre connectée est déverrouillée, elle aussi, qu’elle est sur votre poignet et à proximité du smartphone en question. Par ailleurs, on apprend que lorsque « vous déverrouillez votre montre, elle reste déverrouillée tant que vous la portez », pour éviter probablement qu’une personne malintentionnée vous vole les deux appareils et accède au contenu de votre téléphone. La fonction « Neary Unlock » enverra une notification sur la montre après avoir été activée. En appuyant dessus, cela le verrouillera instantanément.

La notification obtenue par Mishaal Rahman provient sûrement du processus de configuration initial de la fonction. Elle présente comment « Neary Unlock » fonctionne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.