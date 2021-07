Jabra Elite 75T : ces true wireless parfaits pour le sport sont à -20 %

Si vous cherchez des écouteurs sans fil adaptés aux activités sportives, mais aussi bien utilisables au quotidien, les Jabra Elite 75T sont une bonne pioche. Ils profitent d'ailleurs d'une belle réduction chez Boulanger en passant de 149,98 à 119,98 euros.

Aux côtés des cadors que sont Sony, Apple, Seinheisser ou encore Samsung, la marque danoise Jabra s’est fait un nom dans le domaine des écouteurs true Wireless avec des modèles variés, de qualité et à des prix très compétitifs. Les Jabra Elite 75T en font partie et bénéficie d’un joli rabais de 20 %.

Les caractéristiques des Jabra Elite 75T

Confortables et stable, avec certification IP 57

Bluetooth 5.0 multipoint : jusqu’à 2 appareils simultanément

La réduction active activable après mise à jour

Une bonne autonomie avec le boîtier de recharge

Affichés à 149,98 euros chez Boulanger, ils se retrouvent à 119,98 euros actuellement sur le site marchand.

Des écouteurs True Wireless qui tiennent tête

Au fur et à mesure des évolutions de la gamme Elite, Jabra a su améliorer sa formule pour corriger petit à petit les défauts des anciens modèles et devenir un acteur majeur dans ce marché très concurrentiel. Les Jabra Elite 75T sont par exemple bien plus compacts que les 65T, mais conserve le design tout rond afin de conserver la philosophie du produit basé sur la discrétion et l’efficacité une fois posé sur les oreilles. Une fois en marche, l’ergonomie de l’ensemble est indiscutable et le confort à l’écoute se fait ressentir : même en cas d’activité plus prononcée, les écouteurs restent bien encrés dans les conduits auditifs sans perturbation notable.

Les boutons physiques placés sur les écouteurs sont faciles d’accès et simple à l’utilisation. Il est par exemple possible d’avoir accès à son assistant vocal favori comme Alexa, Google assistant ou Siri d’une seule pression de touche. On apprécie également le fait que la musique ou le contenu écouté se mette automatiquement en pause se une fois les écouteurs retirés. On note d’ailleurs une emphase sur le sport et les activités en extérieur puisque les Jabra 75T sont certifiés IP57 et donc résistants aux éclaboussures, à la sueur et à la poussière.

Des fonctionnalités pas aussi poussées que la concurrence, mais un très bon son

Les Jabra Elite 75T ne sont pas nativement compatibles avec la réduction de bruit active, mais il est possible d’activer cette fonctionnalité après une mise à jour. Si elle n’est pas la meilleure de sa catégorie, elle a au moins le mérite d’être présente même si la réduction passive du bruit est déjà de très bonne facture. Si vous souhaitez justement avoir conscience de votre environnement sonore, la fonction « hear through » permet de laisser passer les sons extérieurs pour garder une attention constante, bien pratiqué pour les joggeurs par exemple.

Côté son, le rendu audio est excellent dans les aigus, correct dans les médiums, mais les basses sont un peu discrète voir étouffée. Il est tout de même possible de régler minutieusement le son sortant via l’application dédiée grâce à a un égaliseur simple et de qualité permettant de compenser les faiblesses du son.

Enfin , les écouteurs sont munis de 4 micros afin de restituer correctement votre voix lors d’appel téléphonique ou Visio. On aurait tout de même aimé une meilleure gestion de la latence, les Jabra Elite 75T ne bénéficiant pas des meilleurs codecs Bluetooth pour régler ce problème. Il faut tout de même compter sur une autonomie plus que correcte : avec plus de 7 heures d’écoute continue et un étui de recharge qui autorise jusqu’à 2 charges et demie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Jabra Elite 75T, n’hésitez pas à lire notre test complet.

