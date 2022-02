Les Jabra Elite 75t à -40 % sont d’excellents écouteurs à réduction de bruit

Parmi les true wireless dotés de la réduction de bruit active, les Jabra Elite 75t sont encore aujourd'hui excellents dans ce domaine. Mais pas besoin de payer le prix fort aujourd'hui, car on les trouve en promotion à seulement 89,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Jabra est une marque dont la réputation n’est plus à faire dans le monde de l’audio. En effet, la firme danoise propose des produits capables de rivaliser avec les cadors du marché, mais ils sont assez onéreux. Pour celles et ceux dont le budget est assez serré, il est parfois plus intéressant de se diriger vers le modèle précédent. Les Jabra Elite 75t restent une très bonne référence sur le marché des écouteurs sans fil, dont le prix à fortement baisser avec l’arrivée de son successeur. Aujourd’hui on retrouve ces écouteurs à moins de 90 euros.

Pourquoi choisir les Jabra 75t ?

Ils sont confortables et offrent un maintien efficace dans les oreilles ;

Ils disposent de la réduction de bruit active ;

Ils proposent un son équilibré ;

Ainsi qu’une autonomie confortable avec le boîtier de recharge.

Au lieu d’un prix de lancement à 179,99 euros, les Jabra Elite 75t sont désormais proposés à 149,99 euros en temps normal, mais grâce à une remise de 40 % sur le site de la Fnac, les écouteurs sans fil passent à 89,99 euros seulement. Ils sont également disponibles chez Darty et Boulanger.

Un gain au niveau du confort et de l’expérience utilisateur…

Les Jabra Elite 75t reprennent en grande partie le design des modèles précédents, mais avec quelques modifications pour rendre l’expérience utilisateur plus agréables. Les dimensions ont été revues et réduites, en passant de 27 x 30 x 22,5 mm pour les 65t à seulement 21,29 x 19,4 x 16,2 mm pour ce modèle. Plus esthétique, ce changement permet également d’améliorer le confort une fois les oreillettes dans le conduit auditif. D’ailleurs, ils sont très agréables à porter notamment grâce à leur format intra-auriculaire.

Les écouteurs conviendront également aux sportifs, car ils bénéficient d’une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures. Pour parfaire le tout, vous allez pouvoir profiter de votre musique pendant une bonne partie de la journée, car les écouteurs tiennent environ 28 heures avec le boîtier de recharge selon le constructeur. Avec la réduction de bruit activée, ce nombre descend à 24 heures, ce qui reste très correct. Ce modèle n’est en revanche pas compatible avec la charge sans fil, mais se recharge rapidement via le port USB-C — 15 minutes dans le boîtier vous offriront environ 1 heure d’écoute.

… Mais surtout au niveau de l’audio

En lançant les 75t, Jabra n’avait pas proposé de réduction de bruit active, un manque qui s’est vite fait ressentir. Le constructeur a remédié à cela en apportant une mise à jour qui permet aux Jabra Elite 75t de profiter de cette technologie. Ainsi grâce au mode ANC, vous pourrez éliminer les bruits de fond, ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous avec la fonctionnalité HearThrough permettant d’entendre les bruits extérieurs. Même si leurs successeurs font mieux en l’intégrant nativement, les Elite 75t font un très bon boulot pour atténuer les bruits ambiants. Notez la présence du mode Play/Pause, qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Côté audio, on a le droit à un rendu excellent dans les aigus, très bon dans les médiums, mais un peu plus discret dans les basses. Il est possible d’améliorer le son, selon vos attentes et vos goûts, grâce au très bon égaliseur de l’application Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android. D’autres fonctionnalités viennent s’ajouter au tableau : la réduction de bruit pour les appels téléphoniques ou encore la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour faire appel à votre assistant favori. Ces oreillettes intra-auriculaires accueillent également des boutons pour contrôler la musique et les appels. Enfin, les 75t sont compatibles Bluetooth 5.0 et la fonction multipoint.

