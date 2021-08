Les Jabra Elite 75t bénéficient de 30 % de réduction sur Amazon

L'approche de la fin des vacances ne signent pas encore la fin de vos playlist d’été et Amazon l’a bien compris en proposant les très bons écouteurs true wireless Jabra Elite 75t à 106 euros au lieu de 149 euros grâce à une réduction de 30 %.

Précurseur en matière d’écouteurs sans fils, Jabra a proposé en fin d’année 2019, les petits Elite 75t. Confortables et endurants ils répondent parfaitement ou presque à ce que l’on attend d’écouteurs true wireless à l’heure actuelle. Ils étaient cependant desservis jusqu’en fin d’année 2020 par une absence de réduction du bruit active (ANC pour Active Noise Cancellation en anglais). Une mise à jour est venue à bout de ce petit défaut et les 75t bénéficient enfin de cette fonctionnalité tant convoitée.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 75t

Un excellent confort de port

Une belle autonomie de 24h avec ANC activée et 28h sans ANC

Un boitier qui se recharge sans fil

Au lieu de 149,99 euros habituellement, les Jabra Elite 75t passent à 106,43 euros, soit près de 30% de réduction grâce à une promotion Amazon disponible sur le site.

Un confort d’écoute complet

Ces très bons écouteurs true wireless signés Jabra, bénéficient depuis leur sortie de bons retours. L’autonomie de 7 heures sans recharge via le boîtier (jusqu’à 28 heures avec) permet de profiter de sa musique pendant une bonne partie de la journée et l’expertise du constructeur offre un son équilibré qu’il sera néanmoins intéressant de régler dans l’application dédiée. Une application My Sound plutôt intuitive et agréable à utiliser permet un réglage fin des rendus sonores.

Les Jabra Elite 75t font par ailleurs partie des écouteurs intra auriculaires les plus confortables du marché, et se sont vus attribuer sur cette partie une note de 9/10 lors du test de la rédaction.

Les true wireless sauvés par une mise à jour

On notera enfin que le constructeur a apporté un vrai plus à son produit lancé en fin d’année 2019. Si à la base les Jabra Elite 75t ne bénéficiaient pas de la réduction du bruit active à leur sortie, ce problème a été corrigé depuis la fin de l’année dernière et les 75t proposent dorénavant comme le modèle supérieur, les 85t, mais pour un prix plus doux, cette option d’isolation phonique tant appréciée des utilisateurs et utilisatrices.

