Avec 150 € de moins, le prix du Oppo Find X3 Lite est bien plus acceptable

Le Find X3 Lite est le plus modeste des trois smartphones de la gamme d'Oppo, mais il n'est pas forcément le moins intéressant. Grâce à une réduction totale de 150 euros sur Amazon, le prix de ce téléphone compatible 5G passe de 449 à seulement 299 euros.

Le Oppo Find X3 Lite est un appareil milieu de gamme que nous avons testé sur Frandroid. La note de 7/10 lui a été attribuée, car il offre bien les standards attendus d’un smartphone en 2021, avec malheureusement un prix de lancement légèrement trop élevé par rapport à la concurrence. « Mais s’il continue de se rapprocher des 300 euros, vous pourriez peut-être même rajouter un point à sa note » a annoncé Titouan dans sa conclusion. Et c’est justement le cas aujourd’hui grâce à cette réduction de 150 euros.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X3 Lite

Un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

Le combo Snapdragon 765G + 8 Go de mémoire vive

La charge rapide jusqu’à 65 W (charge complète en 37 minutes)

Au lieu des 449 euros demandés à sa sortie, le Oppo Find X3 Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Amazon. Pour obtenir ce prix, il faut simplement cumuler la remise immédiate de 100 euros avec le coupon promotionnel de 50 euros à activer sur la fiche produit du site marchand.

Une fiche technique solide pour le prix

Le Oppo Find X3 Lite se différencie des autres modèles de la gamme sur plusieurs points. Tout d’abord, le design. Car, sur cette gamme de prix, le constructeur chinois a décidé de ne pas intégrer des bords incurvés à l’écran AMOLED de son smartphone le plus abordable. Les bordures tout autour sont donc bien plus prononcées. Mais la dalle est tout de même de très bonne qualité, puisque Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Ensuite, on ne retrouve pas le Snapdragon 865 du Find X3 Neo ni le Snapdragon 888 du Find X3 Pro, mais le Snapdragon 765G. Cette puce milieu de gamme de Qualcomm, déjà utilisée sur l’ancien Find X2 Lite, est épaulée par 8 Go de mémoire vive et offre encore aujourd’hui d’excellentes performances pour répondre à la majorité des besoins en 2021, en passant de la navigation sur Internet aux jeux 3D, sans oublier la compatibilité avec le réseau 5G.

La solution photo est également différente par rapport à ses grand-frères. Pas de microscope ici, mais un quadruple capteur de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui, sur le papier, apporte tout de même une belle polyvalence, en passant du mode portrait, ultra grand-angle, macro et zoom. Dans les faits, on regrette surtout la qualité des clichés en basses lumières et le manque de cohérence colorimétrique entre les différents capteurs. La caméra avant de 32 mégapixels vient toutefois sauver le tout.

Seulement 37 minutes pour recharger le smartphone

Le seul point commun avec les modèles les plus haut de gamme de sa famille est le système de charge rapide jusqu’à 65 W. Ce dernier est impressionnant et, d’après la marque chinoise, le Find X3 Lite est capable de passer de 0 à 100 % en seulement 37 minutes. La charge sans fil n’est en revanche pas de la partie. Concernant l’autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation avec sa batterie de 4 300 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Oppo Find X3 Lite.

