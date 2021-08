Asus UX425JA : déjà 200 € de réduction pour cet ultrabook propulsé par un Intel Core 11e gen

La gamme ZenBook d'Asus s'agrémente d'une nouvelle référence ultrabook avec le modèle UX425JA-BM157T. Tout récemment lancé à 999 euros chez la majorité des e-commerçants, ce PC portable "abordable" voit déjà son prix baisser de 200 euros chez Boulanger pour finalement passer à 799 euros après réduction.

Si vous êtes à la recherche d’un laptop léger pour le transporter facilement au quotidien, suffisamment puissant pour faire de la bureautique sans subir de ralentissements et surtout pas trop cher, le Asus ZenBook UX425JA-BM157T est l’ultrabook qu’il vous faut. Il est en ce moment disponible avec 20 % de réduction.

La fiche technique du Asus UX425JA

Un écran NanoEdge de 14 pouces (Full HD)

Un Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM

Un SSD ultra rapide avec 512 Go de stockage

Le NumberPad sur le pavé tactile, très pratique

Au lieu de 999 euros, le Asus ZenBook UX425JA-BM157T est aujourd’hui en promotion à 799 euros chez Boulanger.

Un ultrabook léger et compact

Le Asus ZenBook UX425JA-BM157T est un nouvel arrivant dans la gamme des ultrabooks du constructeur taïwanais. Il a pour but de proposer un prix plus compétitif sans changer la formule gagnante des autres modèles. On retrouve alors toujours le même design élégant sobre et minimaliste avec un clavier qui s’étend de gauche à droite sans laisser de bordures. Il n’y a évidemment pas assez d’espace pour un pavé numérique sur une machine de 14 pouces, ce pour quoi le NumberPad est présent directement sur la zone tactile juste en dessous.

Avec des dimensions de 1,4 x 31,9 x 21 cm et un poids de seulement 1,2 kg, ce PC portable vous suivra facilement dans tous vos déplacements. La diagonale d’écran fait elle 35,6 cm, ce qui est largement suffisant pour faire de la bureautique ou regarder du contenu.

La puissance de la 11e génération de processeurs Intel

Autant être clair, le PC portable d’Asus n’est pas un bête de compétition. Il ne possède d’ailleurs même pas une carte graphique intégrée, car il n’est tout simplement pas conçu pour une utilisation gaming. En revanche, son performant Intel Core i5-1135G7 épaulé par 8 Go de mémoire vive délivre suffisamment de puissance pour répondre à tous les autres besoins, que ce soit pour naviguer sur Internet, utiliser des logiciels gourmands pour le montage photo/vidéo et bien d’autres. Son SSD de 512 Go branché via les ports PCi Express aidera d’ailleurs grandement à réduire les temps de chargement ainsi qu’à conserver une bonne fluidité dans vos différentes tâches.

Le constructeur annonce enfin une autonomie considérable pour son nouveau ZenBook, soit 22 heures. Ce chiffre dépend évidemment de l’utilisation, comptez donc plutôt une bonne dizaine d’heures avec une activité normale. Niveau connectique, on retrouve un port HDMI, deux ports USB-C, un port USB-A et un port microSD. Et si ça ne suffit pas, le Bluetooth 5 et le Wi-Fi sont également de la partie.

Pour comparer avec d’autres PC portables

Afin de découvrir la concurrence du Asus ZenBook UX425JA-BM157T sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.