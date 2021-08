Acer Spin 514 : ce Chromebook doté d’une puce AMD est 200 € moins cher

Les vacances touchent bientôt à leur fin et il est temps de penser à la rentrée. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable performant capable de tenir dans le temps, sans exploser votre budget, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. Boulanger propose le Chromebook Acer Spin 514 à 499 euros au lieu de 698 euros habituellement.

Propulsé par une puce AMD Ryzen, le Acer Spin 514 est l’un des Chromebook les plus performants du moment. Grâce à ce processeur, il est capable de gérer de nombreuses tâches, même lourdes, pour un prix vraiment intéressant aujourd’hui puisqu’il passe sous les 500 euros.

Les points clés du Chromebook Acer Spin 514

Sa puce AMD Ryzen 5 3500 U

Une autonomie confortable de 10 heures

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Au lieu de 698,96 euros, le Chromebook Acer Spin 514 est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros, soit 200 euros d’économie.

Le Chromebook idéal

Longtemps pensés pour les étudiants, les Chromebook sont depuis quelques années montés en gamme en misant sur des spécifications techniques plus abouties. Pour ce qui est du Spin 514 d’Acer, il se place presque comme une solution haut de gamme dans le monde des PC portables propulsés par l’OS de Google. Il profite d’un design élégant avec un châssis en aluminium solide et offre un format compact, grâce à ses 17 mm d’épaisseur et sa dalle tactile de 14 pouces, affichant une définition Full HD. De plus, ce Chromebook peut faire office de tablette grâce à la présence d’une charnière à 360 degrés.

Côté connectique, l’Acer Spin 514 dispose d’un port USB Type-A, de deux ports USB Type-C, d’un port HDMI, d’une prise jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte SD. D’après le constructeur, l’autonomie est ensuite confortable avec environ 10 heures d’utilisation, ce qui devrait vous permettre de tenir une journée de travail facilement. Il est également compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Des performances aux rendez-vous grâce à la puce AMD

Acer fait le choix d’intégrer une puce AMD à son Spin 514 : le Ryzen 5 3500C cadencé à 2,1 GHz (3,7 GHz en mode Boost). Cela permet au PC portable d’être plus rapide et moins énergivore que la même version sous Intel. Le démarrage se fait donc plus rapidement et l’autonomie est revue à la hausse – un bon point pour tenir durant les cours. De plus, ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM en DDR4, ainsi que 128 Go de stockage (extensible grâce à son lecteur de carte SD intégré) et une chipset graphique AMD Radeon. Cette configuration se montre très efficace au quotidien, que ce soit pour une utilisation scolaire et/ou professionnelle, et promet de bonnes performances aussi bien dans les tâches basiques, que dans les activités plus gourmandes. Même lors d’utilisation intense du multitâche, l’ordinateur ne souffre pas de ralentissements.

L’expérience utilisateur est optimisée par le système d’exploitation ChromeOS qui a su se démarquer de ses concurrents par sa simplicité. On retrouve une interface épurée et agréable à utiliser. Centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store, vous pourrez télécharger directement les applications que vous souhaitez.

Les meilleurs PC portables à moins de 500 euros

Afin de comparer l’Acer Spin 514 avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.