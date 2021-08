Le robot aspirateur haut de gamme iRobot Roomba 981 est à moins de 400 euros

La corvée de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs et quoi de mieux que la marque iRobot pour s'y coller. Le Roomba 981, une référence sur le marché, est d'ailleurs en promotion à 399 euros seulement contre 999 euros à son lancement.

Le constructeur iRobot se présente comme un des acteurs incontournables sur le marché des aspirateurs robots. Il propose depuis plusieurs années des appareils autonomes, notamment sur la gamme 600 ou la gamme 900. Cette dernière est la plus premium de la marque et a donné naissance au Roomba 981. Il fait partie des meilleures références du moment qui aujourd’hui devient plus abordable avec une réduction de près de 170 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du iRobot Roomba 981

Une aspiration 10 fois plus puissante

Ses nombreuses fonctionnalités, Power Boost

Recharge et reprise automatique

Lancé au prix de 999 euros, cet aspirateur robot est affiché au prix de 568,99 euros, mais à l’occasion des soldes l’iRobot Roomba 981 est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Amazon, soit 30 % de réduction.

Idéal pour vous aider dans vos tâches ménagères

Le Roomba 981 est un excellent investissement, car il est équipé d’une double brosse en caoutchouc multi-surfaces et d’une quantité de capteurs en tout genre pour passer efficacement l’aspirateur à votre place. Afin d’obtenir un ménage complet, il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée. Grâce à cela, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de recommander des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé, comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies.

Pour un nettoyage sans effort

L’avantage de cet aspirateur robot, c’est qu’il est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Il ne laissera pas de débris, gros ou petits grâce aux capteurs Dirt Detect qui permettent de trouver les zones les plus sales et indiquent au robot de les nettoyer plus en profondeur. Pas de souci non plus vis-à-vis des obstacles. Avec son intelligence et ses capteurs, il peut les identifier et les contourner afin de poursuivre sa routine de ménage. La puissance d’aspiration est d’ailleurs estimée 10 fois supérieure à celle de la série 600. Sur ce modèle, la fonction Power Boost permet également d’augmenter ou de diminuer automatiquement cette puissance en fonction du type de sol rencontré.

D’autre part, le Roomba 981 regorge de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs. Il devient plus efficace au quotidien. L’aspirateur robot profite de la compatibilité avec Alexa et Google Assistant, et offre la possibilité de le contrôler directement avec votre voix. Côté autonomie, le constructeur annonce 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela correspond à une surface de plus 100 m² qu’il peut nettoyer en un seul passage. Lorsque la batterie est faible, n’oubliez pas que c’est un aspirateur autonome, il se rendra donc tout seul à sa station de recharge – comme un grand – et reprendra là où il s’était arrêté pour s’assurer de terminer le travail.

