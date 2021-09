Cet écran gaming incurvé Dell (34″, WQHD, 1 ms) est 100 € moins cher

Envie de vous équiper d'un écran PC de compétition taillé pour le gaming ? La Fnac propose l’excellent écran Dell S3422DWG 34" en promotion. Au lieu de 499,99 €, vous allez pouvoir en profiter à 399,99 €

Avec un temps de latence minime (1 ms), une définition WQHD et un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 144 Hz, le Dell S3422DWG 34″ a des caractéristiques idéales pour tout joueur souhaitant un moniteur complet et performant. Il profite en ce moment d’une belle réduction de 100 euros sur son prix d’origine.

Les points forts de l’écran gaming de Dell

Une dalle VA incurvée de 34 pouces en définition WQHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Une dalle incurvée avec la meilleure résolution

Ce moniteur Dell utilise une dalle incurvée 1800R, avec des bordures ultra-fines sur 3 côtés pour vous immerger au cœur de l’action. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Le modèle S3422DWG offre une dalle VA de 34 pouces, affichant une définition WQHD (3840 x 1440) avec un taux de contraste de 3000:1. Ainsi, vous profiterez d’une bonne qualité d’image, avec des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs éclatantes sur un grand angle de vue.

Un moniteur taillé pour le gaming

Ce moniteur se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz , ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Des caractéristiques techniques haut de gamme, qui sont complétées par le AMD FreeSync ™ Premium. Cette technologie, si elle est compatible avec votre carte graphique, évite les problèmes de déchirement ou tearing en jeu, et vous permet d’obtenir des images moins saccadées et plus fluides.

Enfin, cet écran Dell dispose d’une connectique complète, qui s’intégrera parfaitement dans votre environnement quotidien avec deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort ainsi que quatre ports USB 3.0.

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

