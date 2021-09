FreeBuds 4i : Amazon fait chuter le prix des écouteurs à réduction de bruit de Huawei

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs true wireless à moins de 100 euros, les FreeBuds 4i sont actuellement les écouteurs sans fil les plus économiques. Ils proposent non seulement une bonne qualité audio, mais également l'annulation de bruit active à un prix contenu. On les trouve actuellement en promotion à seulement 59,99 euros sur Amazon, ainsi que sur Cdiscount.

Les marques développent de plus en plus des écouteurs sans fil avec réduction de bruit à petit prix. Récemment, c’est Samsung qui a présenté les tout nouveaux Galaxy Buds 2, ou bien encore OnePlus avec les OnePlus Buds Pro. Il est une autre marque qui se détache également : Huawei. Il y a quelques mois, le constructeur chinois a sorti les FreeBuds 4i, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit, au design moderne et dotés d’une grande autonomie. Ils possèdent une belle fiche technique pour un prix nettement plus abordable que la concurrence. Ils sont d’ailleurs plus accessibles actuellement grâce à une réduction de 39 %.

Les points forts des FreeBuds 4i

Des écouteurs confortables

Une réduction de bruit active jusqu’à -22 dB

Une grande autonomie couplée à une charge rapide

Lancés au prix de 99,99 euros, les FreeBuds 4i de Huawei sont désormais disponibles à seulement 59,99 euros sur Amazon et Cdiscount (uniquement en coloris blanc), soit 39 euros d’économies sur la facture.

Retrouvez les FreeBuds 4i à 59,99 € sur Amazon

Retrouvez les FreeBuds 4i à 59,99 € sur Cdiscount

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les FreeBuds 4i de Huawei.

Une réduction de bruit réussie pour le prix

Huawei propose sur ces écouteurs d’entrée de gamme une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Cette dernière est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 22 dB d’après la marque. Sachez tout de suite que cette réduction reste cependant assez loin d’être aussi efficace que celle des meilleurs écouteurs du marché — on pense par exemple aux AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM4. Mais pour ce prix abordable, on pardonnera cette différence, car l’ANC s’avère suffisamment efficace pour éliminer certains bruits gênants et saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Grâce au mode ANC, vous pourrez éliminer les bruits de fond ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous avec le mode Perception, pratique dans certaines situations comme pour traverser un passage piéton ou écouter une annonce en gare.

Côté audio, les écouteurs de Huawei offrent un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 10 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. De plus, les écouteurs true wireless sont bien compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais on ne pourra pas retrouver l’aptX ni le LDAC. Pour cette gamme de prix, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus.

Des écouteurs confortables avec une bonne autonomie

Concernant le design, les 4i ressemblent aux FreeBuds Pro, notamment au niveau du boîtier de charge qui conserve la même forme de galet ovale. Une fois dans les oreilles, les écouteurs sans fil sont très confortables. Avec leur format intra-auriculaire, ils s’adapteront parfaitement à la forme de votre oreille grâce aux différents embouts en silicone fournis. Légers, ils sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute. Ils sont dotés de capteurs capacitifs pour un contrôle tactile simplifié et intuitif.

Quant à l’autonomie, les écouteurs se révèlent étonnamment endurants. Le constructeur chinois promet une durée d’utilisation de 10 heures sans la réduction de bruit activée, et de 7,5 heures avec. Cependant, leur grand atout réside dans leur recharge, car 25 minutes suffiront à les recharger à 100 % une fois placés dans leur boîtier. D’ailleurs, ce dernier perdra une grande partie de sa batterie après cette recharge, donc il ne faudra pas trop compter sur plus d’une charge complète.

Retrouvez les FreeBuds 4i à 59,99 € sur Amazon

Retrouvez les FreeBuds 4i (coloris blanc) à 59,99 € sur Cdiscount

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des FreeBuds 4i de Huawei.

Les meilleurs écouteurs sans fil du moment

Si les FreeBuds 4i sont une solution plus accessible pour ne pas casser sa tirelire, il existe d’autres références sur le marché qui pourraient vous convenir, nous vous invitons donc à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021.