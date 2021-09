La Fnac baisse d’ores et déjà le prix de la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4

La Samsung Galaxy Watch 4 est la première montre connectée du constructeur à être équipée de Wear OS 3 avec l'interface One UI Watch. Elle a été commercialisée il y a quelques jours seulement et la Fnac fait déjà passer son prix de 269 euros à 219 euros grâce à un code promo.

Samsung a profité de sa conférence Galaxy Unpacked du mois d’août dernier pour dévoiler une belle liste de nouveaux produits, dont fait évidemment partie la nouvelle montre connectée du géant coréen : aka la Galaxy Watch 4. Elle apporte de nombreuses améliorations par rapport aux anciens modèles et se trouve pourtant déjà avec une réduction de 50 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Watch 4

Un design affiné et modernisé

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées

WearOS + One UI Watch = applications du Play Store

Au lieu de 269 euros, le modèle 40 mm de la Samsung Galaxy Watch 4 est aujourd’hui disponible à 219 euros sur le site de la Fnac. Comptez ensuite 249 euros pour le modèle 44 mm. Pour obtenir ces prix, il suffit de saisir le code promo SAMSUNG50 une fois le produit placé dans le panier.

Le code promo fonctionne également pour la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, un modèle plus premium équipé d’une bague rotative. Son prix passe alors de 399 euros à 349 euros.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Les tableaux se mettent à jour automatiquement.

Samsung dit bienvenue à WearOS

Fort de son partenariat avec Google, Samsung a pu se débarrasser du système d’exploitation Tizen pour le remplacer par WearOS avec l’interface One UI Watch. Concrètement, ça change énormément l’expérience utilisateur, puisqu’il est désormais possible d’accéder au Play Store directement depuis la Galaxy Watch 4, et donc de télécharger toutes vos applications favorites, comme Strava et Google Fit si vous ne voulez pas obligatoirement passer par Samsung Health, et même YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Les utilisateurs et utilisatrices d’appareils Samsung ne seront pas perdus dans l’interface, puisque la version Watch propose sensiblement le même design que sur smartphones, notamment au niveau des icônes. C’est clair, simple et facile d’accès, avec par exemple un simple glissement vers le haut pour faire apparaitre les applications installées et un autre glissement vers le bas pour dévoiler un menu de paramètres rapides.

Une montre connectée accès sur la santé et le sport

Le géant coréen veut faire embarquer toujours plus de capteurs à sa montre connectée pour suivre précisément l’activité du porteur. On retrouve dans ce modèle un GPS pour courir sans s’encombrer d’un smartphone et mesurer la distance parcourue, un podomètre pour connaitre le nombre de pas, un capteur capable de calculer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et un électrocardiogramme pour détecter d’éventuelles fibrillations cardiaques. Tout cela est assez commun chez la concurrence, mais la grosse nouveauté de la Galaxy Watch 4, c’est la mesure de bio-impédance. Cette dernière peut alors déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre.

Les entrainements sportifs sont une dizaine sur l’application officielle du constructeur, mais vous pourrez profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Notez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 5 ATM. Le sommeil est aussi une composante importante, Samsung propose désormais une détection des ronflements avec sa nouvelle montre, ainsi qu’un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil.

Watch 4 et Watch 4 Classic, laquelle choisir ?

Les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic sont similaires au niveau de leur fiche technique. Elles proposent les mêmes fonctionnalités, les mêmes performances avec la nouvelle puce Exynos W920 et la même autonomie de deux jours environ, soit 40 heures d’utilisation selon la marque. La véritable différence entre les deux montres vient du design, où le modèle Classic jouit d’un look plus premium avec sa bague rotative (qui sert également à la navigation dans les menus) et sa conception faite de matériaux un peu plus luxueux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Quelles sont les alternatives à Samsung ?

Afin de découvrir la concurrence du moment pour la Galawy Watch 4, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2021.