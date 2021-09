Xiaomi Mi 4K Laser : le vidéoprojecteur à ultra-courte focale est à -20 %

S'il dispose d’un rapport qualité/prix intéressant par rapport à la concurrence, le Xiaomi Mi 4K Laser devient aujourd'hui plus accessible grâce à une remise de 20 % sur plusieurs sites marchands, faisant passer son prix de 2 499 euros à 1 999 euros.

Après avoir sorti le Mi Laser Projector, la firme chinoise répondant au nom de Xiaomi renouvelle son produit et propose une définition se rapprochant de la 4K. En général assez coûteux, ce vidéoprojecteur à ultra-courte focale est toutefois plus abordable en ce moment grâce à une réduction de 500 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi 4K Laser

Une image presque 4K jusqu’en 150 pouces

Des haut-parleurs stéréos intégrés

L’expérience Android TV

Au lieu d’un prix de lancement de 2 499 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi 4K Laser est en ce moment en promotion à 1 999 euros à la Fnac, mais aussi chez Darty et Boulanger.

Un vidéoprojecteur de qualité

Le Xiaomi Mi 4K Laser se nomme Projector 150, car il est tout simplement capable de projeter une image de 150 pouces de diagonale. C’est assez impressionnant, alors que téléviseurs les plus grands vont difficilement au-delà des 85 pouces. Le vidéoprojecteur est équipé d’un ratio de projection ultra-court permettant d’ajuster la taille de l’image entre 80 et 150 pouces et cela même si vous n’avez pas un grand recul, car quelques centimètres suffisent.

Si cette version porte le nom 4K, elle est en faite nativement en Full HD (1 920×1 080 pixels), comme la majorité des projecteurs à ultra-courte focale. C’est avec la puce qu’il embarque que le projecteur va pouvoir simuler une image en définition 4K par traitement XPR ×4. Il va donc projeter deux images en 1920 x 1080 pixels, pour créer ainsi l’illusion de l‘image 4K. Ceci étant dit, le résultat est très correct, avec une image nette proposant des couleurs intenses grâce à sa luminosité élevée de 1 600 lumens. Au niveau du son, le constructeur chinois intègre deux haut-parleurs de 30W offrant une bonne qualité sonore grâce à la prise en charge des codecs Dolby et DTS.

Facile à installer et tourne sous Android TV

Si son véritable intérêt est de pouvoir choisir la taille de la diagonale, le vidéoprojecteur est avant tout pensé pour être facile à installer. Contrairement à un vidéoprojecteur classique qui va demander une installation plus périlleuse, vous pouvez tout simplement le placer sur un meuble près du mur où vous voulez projeter l’image.

Le Mi 4K Laser tourne sous Android TV 9.0. C’est une interface simple à utiliser, qui propose toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que tous les avantages qui vont avec, allant du Chromecast à Google Assistant. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve trois ports HDMI 2.0, un port USB et une prise casque.

Notez enfin que ce modèle se branche sur secteur et qu’il n’est pas doté d’une batterie.

