Fortuneo Banque : vous pouvez obtenir jusqu’à 150 € de prime pour l’ouverture d’un compte

Est-ce le bon moment pour changer de banque et enfin passer au 100% en ligne ? En tout cas, Fortuneo aimerait bien que l'idée vous traverse l'esprit. L'enseigne se donne les moyens pour et propose en ce moment une belle prime de 150 euros pour l'ouverture d'un compte.

Fortuneo est une banque en ligne ayant déjà une solide expérience dans le domaine. Dernièrement, ces offres se sont multipliées et elle continue de plus belle avec une nouvelle offre limitée pour tous les nouveaux clients souhaitant ouvrir un compte : jusqu’à 150 euros offerts. On vous donne les détails pour obtenir cette prime dans cet article.

Un compte chez Fortuneo, c’est quoi ?

Aucuns frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire

Carte gratuite à partir d’un paiement par mois.

Suivi des dépenses en temps réel via l’application

L’offre est valable jusqu’au 11 octobre 2021 pour les nouveaux clients uniquement. Elle permet donc à ces derniers d’obtenir une prime pouvant atteindre 150 euros après l’ouverture d’un compte. N’oubliez pas d’utiliser le code FTNSEPT21 lors de l’inscription.

Une banque en ligne historique

Aux côtés de Boursorama ou Hello Bank, Fortuneo fait partie des Avengers de la banque en ligne. Fortuneo se veut être une banque en ligne complète avec des services et des compétences dont les banques traditionnelles ont l’habitude. L’accent est aussi mis sur l’innovation et les nouveaux moyens de paiement. Fortuneo cultive son identité de banque en ligne en n’appliquant aucuns frais de tenue de compte. Il y a même très peu de frais cachés et la grille des tarifs généraux est assez claire là-dessus. Elle propose à chacun de ses clients un IBAN français et son offre est très lisible, malgré une demande élevée (au moins 1200€) en conditions de revenus pour avoir accès aux types de cartes plus évaluées.

Des avantages en assurance et pour les voyages

La carte Gold Mastercard propose du zéro frais sur les paiements et les retraits partout dans le monde, et ce sans limite sans limites de montant. Il faudra en revanche s’acquitter d’un pourcentage du montant des opérations concernant la carte gratuite Fosfo Mastercard.

Les cartes certifiées Mastercard disposent aussi de toutes les garanties voyages de l’organisme et vous profiterez donc de diverses garanties comme l’assurance annulation/interruption de billets d’avion ou le remboursement complet en cas vol et dommages d’un véhicule de location à l’étranger.

Un environnement applicatif sérieux, mais qui demande encore à s’améliorer

Fortuneo est une banque en ligne moderne qui mise sur l’ergonomie de son écosystème que ce soit au niveau des paiements ( Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay etc.), mais aussi via des innovations pratiques comme les cartes virtuelles, la possibilité d’effectuer des virements instantanés ou même d’ajouter des comptes externes à l’application. Concernant cette dernière, les dernières mises à jour ont considérablement amélioré l’expérience avec une lecture des comptes facilités et une interface, certes simple, mais pas simpliste. Il manque en revanche certaines fonctionnalités comme le blocage temporaire du compte et de la carte en cas de perte ou de vol.

Comment s’inscrire et obtenir 150 euros ?

Lors de votre inscription, après avoir rempli un formulaire, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire en renseignant le code promo « FTNSEPT21« . Votre dossier devrait être alors finalisé sous 3 semaines maximum.

Quelle que soit la carte choisie, il faudra effectuer 5 paiements avant le 19 décembre pour bénéficier des 70 euros offerts. Si vous optez pour la Gold Mastercard, avec la même condition précédente, vous recevrez 80 euros supplémentaires, soit 150 euros en tout, directement versés sur votre compte Fortuneo. Seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre. Rappelons tout de même que l’offre Gold Mastercard demande un dépôt initial de 1 200 euros lors de l’ouverture et d’une garantie de ces mêmes montants en revenu mensuel.

