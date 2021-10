Le MacBook Air M1 profite d’une remise inédite de 300 € grâce à cette offre

Par défaut, le MacBook Air M1 est déjà moins cher que les MacBook Air de la précédente génération. Mais grâce à une réduction de 300 euros, son prix de 1 129 euros à 829,99 euros en cumulant une remise immédiate avec une offre de reprise chez Boulanger.

La prochaine Keynote d’Apple devrait révéler les prochains MacBook ainsi que le nouveau processeur maison, qui succèdera à l’excellente puce M1. D’après les analyses de la rédaction, la vitesse serait mot d’ordre et on peut alors en déduire que la prochaine génération serait encore plus rapide. Mais les MacBook M1 de 2020 sont toujours recommandables, d’autant plus qu’en ce moment Boulanger vous fait économiser 300 euros sur la facture.

Les points forts du MacBook Air M1

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Une autonomie endurante (plus de 15 heures)

Un ultraportable sans ventilateurs

Au lieu d’un prix barré à 1 129 euros, le MacBook Air 2020 M1 est affiché à 1 029,99 euros, mais il est possible d’économiser 200 euros supplémentaires en rapportant en magasin un ancien PC portable. L’offre de reprise est valable jusqu’au 1er novembre 2021. Pensez bien à sélectionner l’option « retrait en magasin » pour bénéficier de l’offre.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Air 2020 M1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design inchangé, élégant et fin

En termes de design, la marque à la Pomme n’a pas fait évoluer véritablement l’esthétique du nouvel ordinateur portable. Le MacBook Air 2020 reprend les grandes lignes de son prédécesseur avec des finitions exemplaires, qui font le succès des appareils portables de la marque. On retrouve toujours une esthétique sobre et élégance, avec un châssis en aluminium, ainsi qu’un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard — plus agréable à utiliser que le clavier papillon. On retrouve une diagonale de 13 pouces avec un écran Retina True Tone et un poids plume de 1,29 kilo pour pouvoir le transporter partout avec vous. On peut également compter sur la présence de TouchID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul clic.

Avec un gain de puissance dans l’air

C’est sous le capot que le MacBook Air M1 cache toutes ses évolutions, en renouvelant son processeur. Apple se sépare des processeurs Intel Core et a pris son envol en développant sa propre puce maison : la puce Apple M1. Et cette dernière fait des merveilles en proposant de meilleures performances que ses prédécesseurs sous Intel. Comment ? Grâce à son architecture ARM, la puce va apporter un véritable gain de puissance. Dans les faits, son CPU de 8 cœurs promet des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus élevées par rapport au modèle sous Intel. Le processeur graphique est aussi jusqu’à 5 fois plus rapide. Même les performances graphiques seraient multipliées par 5. Avec une telle configuration, vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes sans aucun ralentissement, de même lors le montage vidéo ou photo pour les créatifs. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé.

Toutefois, sachez que ce changement de processeur impose une réécriture des applications. Afin de faciliter cette transition, un mode compatibilité pouvant exécuter des applications d’une architecture X86 (Intel) sera disponible. Ces applications non natives fonctionneront grâce à l’émulateur Rosetta 2. Grâce à cette technique, les logiciels s’exécuteront rapidement et sans ralentissements. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Une remise à niveau de l’autonomie

Si la puce M1 permet de gagner en performance, elle permet également de gagner en autonomie. Désormais, le MacBook Air M1 se porte mieux, grâce à la puce M1 qui assure une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Embarquant une batterie de 49.9 Wh, l’ultrabook est capable de tenir jusqu’à environ 20 heures avec une utilisation classique — jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Vous êtes assuré de pouvoir travailler, prendre des notes ou encore regarder des contenus sans avoir besoin d’avoir une prise à portée de main.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

Si vous préférez Windows

Afin de découvrir la concurrence du MacBook Air M1, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.