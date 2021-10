PS5 : ce SSD NVMe 7 000 Mo/s avec dissipateur thermique est à un super prix

Sony a enfin rendu possible l'intégration d'un SSD dans sa console next-gen. Grâce à cette mise à jour, vous n'aurez plus besoin de supprimer vos jeux pour avoir à nouveau du stockage. Et bonne nouvelle, on a le bon plan qu'il vous faut : Amazon propose le SSD NVMe WD_BLACK SN850 de 500 Go à 136 euros au lieu de 169 euros habituellement.

Il aura fallu attendre presque un an, mais c’est désormais fait. Depuis la mise à jour de septembre 2021, la PlayStation 5 de Sony accepte enfin les SSD NVMe pour étendre le stockage de la console. Mais attention, il y a que quelques subtilités à prendre en compte, car tous les SSD M.2 ne sont pas compatibles. Ils doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre console. C’est le cas du SSD SN850 de WD_BLACK qui a des vitesses de lecture assez élevées et une capacité de stockage de 500 Go pour booster votre PS5. D’autant plus qu’il est à un meilleur rapport capacité-prix avec cette belle réduction de presque 20 %.

Pourquoi est-il idéal pour votre console Sony ?

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il a l’avantage d’avoir un dissipateur thermique

Et il offre 500 Go de stockage supplémentaire

Au lieu d’un prix barré à 169,99 euros, le SSD WD_BLACK SN850 M.2 NVMe de 500 Go est actuellement disponible en promotion à 136,88 euros sur le site d’Amazon, soit 19 % de remise immédiate.

Rapide à installer sur PC mais un peu moins sur la PS5

Comme toujours les SSD NVMe, reprennent une conception proche d’une barrette de RAM. Si généralement un SSD NVMe est assez simple et rapide à installer sur un PC, c’est une autre histoire sur une console. Il faudra veiller à mettre à jour la PlayStation 5, à vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Mais n’ayez crainte, si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème, et qui est accompagné d’une vidéo.

Le SSD approuvé par l’architecte de la PS5

Comme dit précédemment, il faut pouvoir conserver les performances de la console, et c’est pourquoi Sony n’accepte pas n’importe quel SSD dans sa machine. Il doit pouvoir répondre à des critères précis en termes d’interface, de vitesse et de format bien évidemment. Et dans ce bon plan, on a ce qu’il vous faut. Le WD BLACK SN850 a toutes les caractéristiques pour convenir à la nouvelle console next-gen de Sony. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe offre des débits de transfert interne de 7 000 Mo/s en lecture, et de 4 100 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s.

Wertern Digital équipe même son SSD d’un dissipateur thermique, chaudement recommandé pour éviter toute surchauffe qui pourrait limiter les performances de la console. Cerise sur le gâteau, ce SSD a été recommandé par l’architecte de la PlayStation 5, Mark Cerny. Et il a d’ailleurs lui-même choisi ce SSD pour sa console — plutôt cool.

Plus de stockage pour ne plus à supprimer vos jeux

La PlayStation 5 de Sony est une excellente console, mais elle ne dispose que de 667 Go de stockage interne. C’est peut-être beaucoup, mais lorsque certains jeux dépassent les 100 Go, au bout de 4 ou 5 jeux installés sur la console, le stockage est vite saturé. Mais grâce à une mise à jour sur la console, il est désormais possible d’y ajouter un SSD pour étendre le stockage. Doté d’une capacité de stockage jusqu’à 500 Go, ce SSD vous offre davantage d’espace pour pouvoir profiter de plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Ce SSD sera très réactif et capable de réduire le temps de chargement de vos jeux vidéo.

Quelle solution de stockage choisir pour sa PS5 ?

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.